Ξανά στο δικαστήριο ο Τζαφάρ Παναχί με την κατηγορία της «προπαγάνδας κατά του κράτους» του Ιράν

Ο υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος στις Κάννες Ιρανός σκηνοθέτης, Τζαφάρ Παναχί, κλήθηκε να παρουσιαστεί αύριο σε δικαστική ακρόαση στο Ιράν, στο πλαίσιο επανεκδίκασης της υπόθεσης που αφορά κατηγορίες εναντίον του για «προπαγανδιστική δράση κατά του καθεστώτος».

Ο Παναχί, που πέρυσι κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών για την ταινία «It Was Just an Accident», είχε καταδικαστεί ερήμην στα τέλη του 2025 από δικαστήριο του Ιράν σε φυλάκιση ενός έτους και διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο σκηνοθέτης επέστρεψε στο Ιράν στα τέλη Μαρτίου, μετά την τελετή των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου η ταινία του ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Η νέα δίκη προγραμματίστηκε έπειτα από έφεση που κατέθεσαν οι δικηγόροι του.

Το δικαστήριο της Τεχεράνης, που χειρίζεται την υπόθεση, απαγόρευσε επίσης στον Παναχί να συμμετέχει σε πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις.

Ο σκηνοθέτης είχε φυλακιστεί λίγο πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας «It Was Just an Accident» και αποφυλακίστηκε μόνο αφού προχώρησε σε απεργία πείνας. Παρέμεινε συνολικά 86 ημέρες στη διαβόητη φυλακή Evin το 2022 και το 2023, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για αντικυβερνητική δράση που χρονολογούνταν από το 2010, καθώς και για τη συμμετοχή του σε διαμαρτυρίες υπέρ του φίλου και συναδέλφου του σκηνοθέτη Mohammad Rasoulof.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του γνώρισε τον ακτιβιστή και πολιτικό κρατούμενο Mehdi Mahmoudian, με τον οποίο συνεργάστηκε στο σενάριο της ταινίας It Was Just an Accident, ενός θρίλερ εμπνευσμένου από τις εμπειρίες του στη φυλακή.

Ο Mahmoudian συνελήφθη ξανά νωρίτερα φέτος, κατηγορούμενος για «προσβολή του Ανώτατου Ηγέτη» και «προπαγάνδα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Ο Παναχί βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε σύγκρουση με τις ιρανικές αρχές. Έχει φυλακιστεί δύο φορές και του έχει απαγορευτεί η δημιουργία ταινιών λόγω της αντικαθεστωτικής στάσης του και της υποτιθέμενης «προπαγάνδας κατά του κράτους».

Παρά τις απαγορεύσεις, συνέχισε να δημιουργεί ταινίες, γυρίζοντας έργα όπως τα «This Is Not a Film», «No Bears» και «Taxi», το οποίο απέσπασε τη Χρυσή Άρκτο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 2015.

Κατά την προώθηση της ταινίας «It Was Just an Accident» στις ΗΠΑ, ο Παναχί κέρδισε τρία βραβεία Gotham: Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Στην ομιλία του, αφιέρωσε τη διάκριση στους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές του Ιράν και όλου του κόσμου, λέγοντας: «Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την τιμή στους ανεξάρτητους δημιουργούς στο Ιράν και σε όλο τον κόσμο, σε εκείνους που συνεχίζουν να κρατούν την κάμερα ανοιχτή σιωπηλά, χωρίς υποστήριξη και πολλές φορές ρισκάροντας τα πάντα, μόνο με πίστη στην αλήθεια και την ανθρωπιά.»

Και πρόσθεσε: «Ελπίζω αυτή η αφιέρωση να αποτελέσει έναν μικρό φόρο τιμής σε όλους τους κινηματογραφιστές που στερήθηκαν το δικαίωμα να βλέπουν και να γίνονται ορατοί, αλλά συνεχίζουν να δημιουργούν και να υπάρχουν.»

