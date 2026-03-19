Αυτές οι χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο AI εργαλεία στη δουλειά - Η θέση της Ελλάδας

Το ένα τρίτο των ανθρώπων στην ΕΕ χρησιμοποίησε- συνολικά- εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης το 2025.

Μάλιστα, λιγότεροι από τους μισούς τα χρησιμοποίησαν για επαγγελματικούς σκοπούς, ανεβάζοντας το ποσοστό στο 15%. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία ποικίλλει σημαντικά σε όλη την Ευρώπη.

Η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή- από την εκπαίδευση έως τον χώρο εργασίας. Ωστόσο, ενώ πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, πολύ λιγότεροι τα εφαρμόζουν επαγγελματικά.

Το 2025, το 15% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία, σύμφωνα με την Eurostat. Αλλά αυτό το ποσοστό κρύβει έντονες διαφορές μεταξύ των χωρών.

AI εργαλεία στη δουλειά: Ποιες χώρες τα χρησιμοποιούν περισσότερο

Σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας κυμαίνεται από μόλις 1,3% στην Ουγγαρία έως 35,4% στη Νορβηγία, με την Ελβετία να ακολουθεί από κοντά με 34,4%.

«Το υψηλότερο ποσοστό της Νορβηγίας συνάδει απόλυτα με έναν ισχυρό ψηφιακό δημόσιο τομέα, υψηλή δημόσια εμπιστοσύνη, ισχυρές δεξιότητες και ώριμες πρακτικές εργοδοτών», δήλωσε η καθηγήτρια Aleksandra Przegalińska από το Πανεπιστήμιο Kozminski στο Euronews Business.

Άλλες χώρες με υψηλή χρήση είναι η Μάλτα (29,6%), η Δανία (27,2%), η Ολλανδία (26,6%), η Εσθονία (25,1%) και η Φινλανδία (25,1%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, λιγότεροι από ένας στους δέκα ανθρώπους χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Τουρκία, η Σερβία και η Ιταλία.

«Το βασικό σημείο είναι ότι η υιοθέτηση δεν αφορά μόνο τον ενθουσιασμό: ακολουθεί την επένδυση σε δεξιότητες και ροές εργασίας, καθώς και τη διακυβέρνηση οικοδόμησης εμπιστοσύνης που μετατρέπει τον πειραματισμό σε νόμιμη, συνήθη πρακτική», δήλωσε η Przegalińska.

Στην Ελλάδα, η χρήση AI εργαλείων στη δουλειά φτάνει το 16,1%.

Άτομα ηλικίας 16-74 ετών που χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη τους τελευταίους 3 μήνες στη δουλειά/ Φωτ. Eurostat

AI εργαλεία στη δουλειά: Τι δείχνουν τα ευρήατα

Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ένα ισχυρό γεωγραφικό μοτίβο.

Οι χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης πρωτοστατούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Νότια Ευρώπη παρουσιάζει μια μικτή εικόνα. Η Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικά υστερεί.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, η Γαλλία καταγράφει την υψηλότερη χρήση στον χώρο εργασίας με 18,4%, ακολουθούμενη από την Ισπανία (17,9%). Η Γερμανία είναι ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ με 15,8%, ενώ η Ιταλία είναι σημαντικά χαμηλότερη στο 8%.

Αρκετές μικρότερες οικονομίες- συμπεριλαμβανομένων του Λουξεμβούργου, της Κύπρου, της Αυστρίας, της Σουηδίας και του Βελγίου- αναφέρουν επίσης σχετικά υψηλή χρήση, με ποσοστά μεταξύ 20% και 25%.

Είναι σημαντικό ότι τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τα άτομα που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία, όχι τις εταιρείες που υιοθετούν την τεχνολογία.

Χάσμα μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής χρήσης

Εξετάζοντας τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συνολικά και για την εργασία, υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα.

Η συνολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ ανέρχεται στο 32,7%, ενώ η χρήση για την εργασία είναι 15,1%. Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι από τους μισούς χρήστες τεχνητής νοημοσύνης, περίπου το 46%, την εφαρμόζουν για την εργασία.

Γενική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (πράσινο χρώμα) και χρήση ΑΙ στη δουλειά (μπλε χρώμα)/ Φωτ. Eurostat

Το χάσμα ποικίλλει σημαντικά ανά χώρα.

Στην Ελβετία, τη Μάλτα, τη Νορβηγία και την Ολλανδία, οι περισσότεροι χρήστες τεχνητής νοημοσύνης τη χρησιμοποιούν επίσης στην εργασία. Αντίθετα, χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Σερβία έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά χρήσης στον χώρο εργασίας μεταξύ των χρηστών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Εuronews

