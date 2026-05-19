Πυροβολισμοί στην Ισπανία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες στην Αλμερία

Οι πρώτες πληροφορίες για το συμβάν

Πυροβολισμοί καταγράφηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (18/5) στη νότια Ισπανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν

Σύμφωνα με την El Pais, ανάμεσα στους τραυματίες στην Ισπανία βρίσκονται και δύο ανήλικοι, ενώ η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Ελ Εχίδο, στην επαρχία της Αλμερίας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς στην Ισπανία, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 23:15 τοπική ώρα. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή γνωστή ως El Canalillo, κοντά στην πόλη Μπαλανέγρα.

Πυροβολισμοί στην Ισπανία: Διέφυγε και αναζητείται ο δράστης

Πηγές που επικαλούνται ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης έχει διαφύγει και καταζητείται από τις αρχές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φαίνεται να είχε κάποια σχέση με όλα ή μερικά από τα θύματα.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, αναπτύχθηκαν στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις της Πολιτοφυλακής, μεταξύ των οποίων και μέλη της επίλεκτης μονάδας Rapid Action Group, ενώ στο σημείο έσπευσαν και πολλαπλές ιατρικές ομάδες για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες από πυροβόλο όπλο.

Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της επίθεσης και τον εντοπισμό του δράστη.

Με πληροφορίες από El Pais

