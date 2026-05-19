Μαλδίβες: Ανασύρονται οι σοροί των δυτών - Ερωτήματα για την τραγωδία

Ανασύρονται σταδιακά οι πρώτες σοροί των δυτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις Μαλδίβες, με μία εξ' αυτών να επαναπατρίζεται στην Ιταλία.

Σήμερα, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, ανασύρθηκαν ακόμη δύο σοροί από το αποκαλούμενο «σπήλαιο του θανάτου» στις Μαλδίβες, ενώ αύριο αναμένεται να συνεχιστεί η επιχείρηση ώστε να ανασυρθούν και οι άλλοι δύο δύτες που παραμένουν στο σημείο.

Τα πτώματα των δύο Ιταλών δυτών ανασύρθηκαν έπειτα από πολυήμερη και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ, ενώ οι προσπάθειες για την ανάσυρση των δύο τελευταίων θυμάτων συνεχίζονται.

Μαλδίβες: Δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι ταυτότητες των σορών

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι Φινλανδοί δύτες κατάφεραν να μεταφέρουν τις σορούς μέχρι τα 30 μέτρα βάθος, ενώ στη συνέχεια δύτες των Μαλδίβων και η αστυνομία της χώρας συνέδραμαν για τη μεταφορά τους στην επιφάνεια.

«Οι ταυτότητες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, αλλά γνωρίζουμε ότι ανασύρθηκαν τα πτώματα ενός άνδρα και μίας γυναίκας», δήλωσε ο ίδιος.

Οι δύτες στις Μαλδίβες ήταν μέλη μιας πενταμελούς ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα. Το πτώμα ενός εξ αυτών, του εκπαιδευτή της ομάδας, είχε ήδη ανασυρθεί την Παρασκευή, ωστόσο οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το CNN, οι αρχές των Μαλδίβων αναφέρουν ότι οι πέντε δύτες, ανάμεσά τους και ένας εκπαιδευτής καταδύσεων, θεωρείται πως εξερευνούσαν ένα βαθύ υποβρύχιο σπήλαιο όταν εξαφανίστηκαν.

Μαλδίβες: Τα θύματα και οι ιστορίες τους

Τα θύματα της τραγωδίας αναγνωρίστηκαν ως ο βιολόγος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο, ο εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι, η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, και η κόρη της, Τζόρτζια.

Επικεφαλής της ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο στις Μαλδίβες ήταν η 51χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η οποία πραγματοποιούσε συχνά καταδύσεις στα νερά των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ στην αποστολή συμμετείχε και η κόρη της.

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν ιδιαίτερα γνωστή για το επιστημονικό της έργο και τη μακροχρόνια ενασχόλησή της με το θαλάσσιο περιβάλλον των Μαλδίβων. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Τζόρτζιο Μπαβεστρέλο, μιλώντας για τη συνάδελφό του, περιέγραψε τη στενή σχέση της με την περιοχή:

«Η Μόνικα κάθε φορά που βρισκόταν σε αυτά τα μέρη, που αγαπούσε πολύ και τα επισκεπτόταν συχνά επί 20 χρόνια, έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του κοραλλιογενούς υφάλου».

Σύμφωνα με το Primocanale, το πάθος της για τη θάλασσα και την επιστημονική έρευνα είχε μεταδοθεί και στην κόρη της, Τζόρτζια, η οποία έχασε επίσης τη ζωή της στη μοιραία κατάδυση δίπλα στη μητέρα της.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της μητέρας του Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η οποία μίλησε για την αγάπη του γιου της για τη θάλασσα και τις καταδύσεις: «Ο Φεντερίκο ήταν έτσι. Ως παιδί ήταν έτσι. Αγαπούσε το νερό, τη θάλασσα και τα ψάρια. Πέθανε στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του. Επειδή είχε αποφοιτήσει από αυτό ακριβώς που ήθελε».

Μαλδίβες: Ερωτήματα για τις συνθήκες της κατάδυσης

Την ίδια ώρα, νέα ερωτήματα εγείρονται γύρω από τις συνθήκες της μοιραίας κατάδυσης στις Μαλδίβες. Όπως μετέδωσε το Sky News, επικαλούμενο το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, το όριο για καταδύσεις αναψυχής στις Μαλδίβες είναι τα 30 μέτρα, ενώ το δυστύχημα σημειώθηκε σε βάθος περίπου 50 μέτρων.

Οι αρχές των Μαλδίβων εξετάζουν διάφορους παράγοντες που ενδέχεται να οδήγησαν στους θανάτους, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο οι δύτες να κατέβηκαν σε μεγαλύτερο βάθος από το προβλεπόμενο.

Οι δύο τελευταίοι νεκροί αναμένεται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών, να ανασυρθούν αύριο από την ίδια σπηλιά βάθους 60 μέτρων στην ατόλη Βααβού.

Οι ιταλικές αρχές διεξάγουν παράλληλα έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το χειρότερο καταδυτικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην περιοχή και το πλέον πολύνεκρο μεμονωμένο περιστατικό στην καταδυτική ιστορία των Μαλδίβων. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ολοκλήρωση της σύνθετης επιχείρησης ανάσυρσης και στις απαντήσεις που θα δώσουν οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι πέντε δύτες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ