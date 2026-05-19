Το «κυνήγι του χανταϊού» στην Αργεντινή: Πώς οι επιστήμονες προσπαθούν να εντοπίσουν τον ιό

Επιστήμονες στην Αργεντινή ξεκίνησαν επιχείρηση εντοπισμού τρωκτικών που ενδέχεται να μεταφέρουν χανταϊό, μετά το ξέσπασμα που συνδέθηκε με κρουαζιερόπλοιο και προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία.

Σύμφωνα με το AFP, ομάδα βιολόγων έστησε τις πρώτες παγίδες στην περιοχή της Ουσουάια, στο νοτιότερο άκρο της Αργεντινής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην περιοχή κυκλοφορεί το ΄«στέλεχος των Άνδεων» του χανταϊού, το μοναδικό που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε στην περιοχή μετά το περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον χανταϊό. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Ουσουάια την 1η Απριλίου.

Hantavirus hunt.



Scientists attempting to determine whether or not hantavirus is present in Argentina's Ushuaia lay first traps to catch rodents potentially carrying the diseasehttps://t.co/feyZ35JEQk pic.twitter.com/cRfmmUZ9Oh — AFP News Agency (@AFP) May 19, 2026

Το «κυνήγι του χανταϊού»: Το σχέδιο των επιστημόνων στην Αργεντινή

Από τη Δευτέρα, επιστήμονες από το Μπουένος Άιρες τοποθετούν δεκάδες μεταλλικές παγίδες σε μονοπάτια και δασικές περιοχές της Γης του Πυρός, φορώντας μάσκες και γάντια προστασίας. Μέχρι και 150 παγίδες αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο χανταϊός είναι μια σπάνια αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη αναπνευστική νόσος, για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία. Συνήθως μεταδίδεται μέσω ούρων, περιττωμάτων και σάλιου μολυσμένων τρωκτικών.

Μέρος των ερευνών πραγματοποιείται και στο Εθνικό Πάρκο Tierra del Fuego, μια τεράστια προστατευόμενη περιοχή με δάση, λίμνες και βουνά, περίπου 15 χιλιόμετρα έξω από την πόλη.

Παρά την ανησυχία, οι τοπικές αρχές επιμένουν ότι στην επαρχία Tierra del Fuego δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα κρούσμα του ιού εδώ και 30 χρόνια, από τότε που η δήλωση της ασθένειας έγινε υποχρεωτική. Επιστήμονες εκτιμούν μάλιστα ότι τα θύματα του κρουαζιερόπλοιου πιθανότατα μολύνθηκαν σε άλλη περιοχή της Νότιας Αμερικής.

Δύο από τα θύματα, ένα παντρεμένο ζευγάρι από την Ολλανδία, είχαν ταξιδέψει επί τέσσερις μήνες σε διάφορες περιοχές της Αργεντινής, αλλά και σε Χιλή και Ουρουγουάη, πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.

Why hantavirus might not dent the booming expedition-cruise business https://t.co/4KP3aQweNd — The Wall Street Journal (@WSJ) May 19, 2026

Το «κυνήγι του χανταϊού»: Στην Ολλανδία για απολύμανση το κρουαζιερόπλοιο

Αξίζει να τονιστεί πως το κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από μια θανατηφόρα επιδημία του χανταϊού έφτασε στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία το πρωί της Δευτέρας.

Το MV Hondius πέρασε τις τελευταίες έξι ημέρες ταξιδεύοντας από τις Κανάριες Νήσους, όπου οι εναπομείναντες επιβάτες συνοδεύτηκαν εκτός του πλοίου από προσωπικό με πλήρη προστατευτική ενδυμασία και επιβιβάστηκαν σε πτήσεις προς περισσότερες από 20 χώρες για να τεθούν σε καραντίνα.

Η επιδημία στο πλοίο έχει φτάσει τα 11 κρούσματα, εννέα από τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί. Τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει, συμπεριλαμβανομένου ενός ολλανδικού ζευγαριού που, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ήταν οι πρώτοι που εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στη Νότια Αμερική.

Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά δήλωσε ότι ένας από τους τέσσερις Καναδούς που βρίσκονται σε απομόνωση μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο βρέθηκε θετικός την Κυριακή και ότι θα κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την περίπτωση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το πλοίο πραγματοποίησε το ταξίδι από την Τενερίφη κατά μήκος των ακτών της Αφρικής και της Ευρώπης με 25 μέλη πληρώματος και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού. Σύμφωνα με τον διαχειριστή του πλοίου Oceanwide Expeditions, κανένας επιβάτης δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Τα μέλη του πληρώματος που δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους θα τεθούν σε καραντίνα στην Ολλανδία, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το ολλανδικό υπουργείο Υγείας. Περίπου 24 επιβάτες και μέλη του πληρώματος βρίσκονται ήδη σε καραντίνα στην Ολλανδία, αφού έφτασαν στη χώρα με μια σειρά πτήσεων τις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

Δεκαοκτώ Αμερικανοί βρίσκονται επί του παρόντος υπό παρακολούθηση σε εξειδικευμένες υγειονομικές εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τη θεραπεία ατόμων με επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες.

Με πληροφορίες από AFP News Agency

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Ένας νεκρός από χανταϊό στο Κολοράντο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τα «στενά» όρια της μείωσης του κινδύνου μόλυνσης στα κρουαζιερόπλοια