Πυροβολισμοί στην Ισπανία: Άνδρας σκότωσε τους γονείς του - Βρέφος ανάμεσα στους τραυματίες

Πυροβολισμοί στη νότια Ισπανία το βράδυ της Δευτέρας, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του δράστη της ένοπλης επίθεσης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά, μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Ελ Εχίδο της Αλμερίας, στη νότια Ισπανία.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ο φερόμενος ως δράστης παραδόθηκε μόνος του τα ξημερώματα της Τρίτης στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό. Τα δύο θύματα που έχασαν τη ζωή τους ήταν οι γονείς του.

Πυροβολισμοί στην Ισπανία: Και βρέφος ανάμεσα στους τραυματίες

Η Πολιτοφυλακή της Ισπανίας έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ισπανικής Πολιτοφυλακής, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα βρέφος επτά μηνών που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για τον γιο του δράστη.

Ένα ακόμη τραυματισμένο παιδί είναι δύο ετών, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες είναι μία γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση και ένας άνδρας 60 ετών. Όπως ειπώθηκε, το περιστατικό στην Ισπανία σημειώθηκε περίπου στις 23:15 το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή El Canalillo, κοντά στη Μπαλανέγρα και εντός του δήμου Ελ Εχίδο.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 της Ανδαλουσίας δέχθηκε πολλαπλές κλήσεις για πυροβολισμούς και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τοπικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αστυνομίας και της Πολιτοφυλακής.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή ανέπτυξε επίσης μέλη της επίλεκτης μονάδας Rapid Action Group (GAR), που ανέλαβαν μέρος των ερευνών.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο νεκρούς και τέσσερις σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Poniente και Torrecárdenas. Ένας από τους ενήλικες τραυματίες νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

Με πληροφορίες από El Pais