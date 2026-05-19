ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πυροβολισμοί στην Ισπανία: Άνδρας σκότωσε τους γονείς του - Βρέφος ανάμεσα στους τραυματίες

Συνελήφθη από τις Αρχές - Τι έχει γίνει γνωστό για τους πυροβολισμούς στην Ισπανία

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΑΛΜΕΡΙΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από αστυνομική επιχείρηση στην Ισπανία / EFE
0

Πυροβολισμοί στη νότια Ισπανία το βράδυ της Δευτέρας, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του δράστη της ένοπλης επίθεσης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά, μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Ελ Εχίδο της Αλμερίας, στη νότια Ισπανία.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ο φερόμενος ως δράστης παραδόθηκε μόνος του τα ξημερώματα της Τρίτης στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό. Τα δύο θύματα που έχασαν τη ζωή τους ήταν οι γονείς του.

Πυροβολισμοί στην Ισπανία: Και βρέφος ανάμεσα στους τραυματίες

Η Πολιτοφυλακή της Ισπανίας έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ισπανικής Πολιτοφυλακής, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα βρέφος επτά μηνών που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για τον γιο του δράστη.

Ένα ακόμη τραυματισμένο παιδί είναι δύο ετών, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες είναι μία γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση και ένας άνδρας 60 ετών. Όπως ειπώθηκε, το περιστατικό στην Ισπανία σημειώθηκε περίπου στις 23:15 το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή El Canalillo, κοντά στη Μπαλανέγρα και εντός του δήμου Ελ Εχίδο.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 της Ανδαλουσίας δέχθηκε πολλαπλές κλήσεις για πυροβολισμούς και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τοπικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αστυνομίας και της Πολιτοφυλακής.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή ανέπτυξε επίσης μέλη της επίλεκτης μονάδας Rapid Action Group (GAR), που ανέλαβαν μέρος των ερευνών.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο νεκρούς και τέσσερις σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Poniente και Torrecárdenas. Ένας από τους ενήλικες τραυματίες νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

Με πληροφορίες από El Pais

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πάπας ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο για την AI και τη βλέπει ως νέα Βιομηχανική Επανάσταση

Διεθνή / Ο Πάπας ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο για την AI και τη βλέπει ως τη νέα Βιομηχανική Επανάσταση

Στην πρώτη μεγάλη εγκύκλιο της παποσύνης του, ο Λέων ΙΔ΄ βάζει την τεχνητή νοημοσύνη δίπλα στη Βιομηχανική Επανάσταση, ανοίγοντας τη συζήτηση για την εργασία, τον πόλεμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Διεθνή / Ένοπλη επίθεση στην Τουρκία: Στους έξι οι νεκροί - Αγνοείται ο δράστης

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu και η εφημερίδα Sabah ανέφεραν ότι οι Αρχές αναζητούν έναν 37χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται αρχικά να δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια να εξαπέλυσε την αιματηρή επίθεση
THE LIFO TEAM
ΕΤΙΕΝ ΝΤΑΒΙΝΙΟΝ ΠΑΤΡΙΣ ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ ΚΟΝΓΚΟ ΒΕΛΓΙΟ

Διεθνή / Πέθανε ο πρώην Βέλγος διπλωμάτης, Ετιέν Νταβινιόν - Κατηγορούνταν για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα

Ο Ετιέν Νταβινιόν ήταν ο τελευταίος εν ζωή κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πρώτου πρωθυπουργού της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και αναμενόταν να δικαστεί για την υπόθεση
THE LIFO TEAM
 
 