Καταγγελίες για γνωστό ριάλιτι στη Βρετανία: Γυναίκες ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν και έπεσαν θύματα βιασμού

Δύο γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι έπεσαν θύματα βιασμού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βρετανικού ριάλιτι, Married at First Sight.

Πρόκειται για ένα από τα μακροβιότερα σόου του Channel 4.

Επίσης, μια τρίτη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε και έπεσε «θύμα μη συναινετικής σεξουαλικής πράξης».

«Δεν έκαναν αρκετά για να μας προστατεύσουν», δήλωσαν οι γυναίκες στο Panorama BBC, περιγράφοντας όσα βίωσαν.

Το BBC αναφέρει ότι το Channel 4 γνώριζε ορισμένους από τους ισχυρισμούς πριν από την προβολή και ότι τα επεισόδια με τις εμπλεκόμενες γυναίκες ήταν διαθέσιμα στην υπηρεσία streaming του μέχρι πρόσφατα.

Τι είναι το Married at First Sight UK

Το απόγευμα της Δευτέρας, το Channel 4 δήλωσε ότι είχε αφαιρέσει όλα τα επεισόδια «από παντού» όπως τις υπηρεσίες streaming και τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Married at First Sight UK.

Το Channel 4 δήλωσε ότι τον Απρίλιο έλαβε ενημέρωση για «σοβαρές κατηγορίες» εναντίον ενός μικρού αριθμού προηγούμενων συντελεστών, οι οποίοι- όπως ήταν αναμενόμενο- τις αρνήθηκαν.

Επίσης, ανέφερε ότι όταν υπήρξαν αυτές οι ανησυχίες, «λήφθηκαν άμεσα και κατάλληλα μέτρα». «Το Channel 4 αντικρούει σθεναρά κάθε ισχυρισμό για το αντίθετο», τονίζεται.

Οι δικηγόροι της CPL, της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής που κάνει τη βρετανική έκδοση της εκπομπής για το Channel 4, δήλωσαν στο BBC ότι τα πρωτόκολλα για τους συντελεστές ήταν «χρυσό πρότυπο» και ότι ενήργησε κατάλληλα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.

Στο ριάλιτι, γνωστό ως MAFS, οι ελεύθεροι άνθρωποι «παντρεύονται» αγνώστους που συναντούν για πρώτη φορά την ημέρα του γάμου τους, αν και οι γάμοι δεν είναι νομικά δεσμευτικοί.

Το Married at First Sight UK προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο 2015.

Οι καταγγελίες για βιασμό και κακοποίηση για το γνωστό ριάλιτι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Panorama, μια γυναίκα είπε ότι ο «σύζυγός» της στην οθόνη τη βίασε και την απείλησε με επίθεση με οξύ. Ισχυρίστηκε ότι η ερωτική πράξη με τον σύζυγό της στην οθόνη σύντομα έγινε βίαιη και ζητούσε «συνέχεια να σταματήσει».

Παράλληλα, δήλωσε στο Panorama ότι φοβόταν πολύ για να το πει σε κάποιον. «Είπε ότι αν έλεγα σε κάποιον τι είχε συμβεί, θα έβαζε κάποιον να μου πετάξει οξύ», είπε.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον «σύζυγο» της γυναίκας δήλωσαν στο BBC ότι αρνείται τον βιασμό.

Μια δεύτερη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ενημέρωσε τόσο το Channel 4 όσο και τη CPL, πριν από τη μετάδοση, για τον φερόμενο βιασμό από τον «σύζυγό» της στην οθόνη, αλλά τα επεισόδιά της εξακολουθούσαν να προβάλλονται.

Οι δικηγόροι της CPL δήλωσαν ότι ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα κοινωνικής πρόνοιας και έλαβαν σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες, επισημαίνοντας ότι πριν κάνει την καταγγελία για βιασμό, είχε πει στην CPL ότι όλες οι σεξουαλικές δραστηριότητες ήταν πλήρως συναινετικές.

Μια τρίτη γυναίκα κατηγόρησε τον σύζυγό της στην οθόνη για σεξουαλική κακοποίηση.

Το Channel 4 δήλωσε ότι η εκπομπή δημιουργήθηκε «σύμφωνα με μερικά από τα πιο ολοκληρωμένα και ισχυρά πρωτόκολλα κοινωνικής πρόνοιας στον κλάδο», συμπεριλαμβανομένων διεξοδικών ελέγχων ιστορικού, κώδικα δεοντολογίας, καθημερινών ελέγχων συντελεστών και εξειδικευμένης ομάδας κοινωνικής πρόνοιας.

Η Priya Dogra, η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4, ξεκίνησε μια εξωτερική αξιολόγηση των συντελεστών στην εκπομπή τον περασμένο μήνα. Παράλληλα, θα εξετάσει τον χειρισμό τυχόν αιτημάτων και το κατά πόσον τα πρωτόκολλα πρέπει να ενημερωθούν.

«Θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στους συμμετέχοντες που σαφώς ένιωσαν δυσφορία μετά τη συμμετοχή τους στο Married at First Sight UK», δήλωσε η Dogra. «Η ευημερία των συντελεστών μας είναι πάντα ύψιστης σημασίας».

«Σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το Channel 4 ενδέχεται να απέτυχε στο καθήκον του να παρέχει φροντίδα και προστασία, πιστεύω ότι όταν εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με την ευημερία των συμμετεχόντων και με βάση τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την εποχή, το Channel 4 ενήργησε γρήγορα, κατάλληλα, με ευαισθησία και με επίκεντρο την ευημερία».

Με πληροφορίες από Guardian, BBC