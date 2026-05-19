Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί πρότεινε τη δημιουργία νέου ελικοδρομίου στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευαστεί νέο ελικοδρόμιο στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, προκειμένου να προστατευτεί το γκαζόν του νότιου χλοοτάπητα από τις ζημιές που προκαλούν οι κινητήρες των προεδρικών ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ελικοδρομίου διαμέτρου περίπου 30 μέτρων, το οποίο θα φέρει στο κέντρο του τη σφραγίδα του προέδρου των ΗΠΑ κατασκευασμένη από μαύρο γρανίτη.

Τα, νέας γενιάς, προεδρικά ελικόπτερα, που χρησιμοποιούνται από τον Λευκό Οίκο, φέρονται να προκαλούν κατά διαστήματα φθορές στο γρασίδι εξαιτίας των καυσαερίων των κινητήρων τους. Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί ήδη από το 2018 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών δοκιμών.

Ντόναλντ Τραμπ: Άλλη μία παρέμβαση στον Λευκό Οίκο

Η πιθανή κατασκευή του νέου ελικοδρομίου αποτελεί ακόμη μία παρέμβαση του Τραμπ στον χώρο του Λευκού Οίκου κατά τη δεύτερη θητεία του. Ο πρώην μεγιστάνας του real estate έχει προωθήσει σειρά αλλαγών στο προεδρικό συγκρότημα, παρά τις νομικές αντιδράσεις που έχουν προκύψει.

Μεταξύ άλλων, έχει ήδη προχωρήσει σε έργα όπως η πλακόστρωση του «Κήπου των Τριανταφύλλων», η ανακαίνιση μπάνιου του Λευκού Οίκου με μάρμαρο και χρυσές λεπτομέρειες, αλλά και η προσθήκη χρυσών διακοσμητικών στοιχείων στο γραφείο της Δυτικής Πτέρυγας.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αντικαταστήσει την κατεδαφισμένη Ανατολική Πτέρυγα με μια νέα αίθουσα δεξιώσεων 8.000 τετραγωνικών μέτρων, κόστους περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, το έργο έχει συναντήσει εμπόδια, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής σταμάτησε προσωρινά τις εργασίες ζητώντας έγκριση από το Κογκρέσο.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ «συνεχίζει να πραγματοποιεί βελτιώσεις στον Λευκό Οίκο και σε ολόκληρη την Ουάσινγκτον προς όφελος των μελλοντικών προέδρων και των Αμερικανών πολιτών».

Τα νέα ελικόπτερα τύπου VH-92A, που κατασκευάζονται από τη Sikorsky της Lockheed Martin, επιλέχθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος ανανέωσης του προεδρικού στόλου. Ο πρώτος πρόεδρος που πέταξε με το νέο μοντέλο ήταν ο Τζο Μπάιντεν το 2024, αν και μέχρι σήμερα κανένα από τα νέα ελικόπτερα δεν έχει μεταφέρει πρόεδρο από το South Lawn του Λευκού Οίκου.

Με πληροφορίες από New York Times