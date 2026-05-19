Αναφορές για οσμή αερίου στα νότια προάστια

Έντονη οσμή αερίου έχει αναστατώσει τους κατοίκους στα νότια προάστια.

Η έντονη οσμή αερίου εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, επηρεάζοντας περιοχές από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα.

Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές, όπως Νέο Κόσμο, Νέα Σμύρνη, Άγιο Δημήτριο και Καλλιθέα.

Η πρώτη καταγγελία, σύμφωνα με το notia.gr, αναφέρει πως υπάρχει πρόβλημα, κοντά στο 6ο δημοτικό Παλαιού Φαλήρου και τη γύρω περιοχή, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε το ίδιο πρόβλημα και σε γειτονιές κοντά στο δημαρχείο.

Το ίδιο πρόβλημα έχει αναφερθεί από κατοίκους του Δήμου Αλίμου.

Για αυτόν τον λόγο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, έγιναν έρευνες αλλά δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό.