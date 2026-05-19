Politico: Ναι, ο Τραμπ σκέφτεται να επιτεθεί στην Κούβα

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πλέον πιο σοβαρά το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά της Κούβας, καθώς αυξάνεται η δυσαρέσκεια στην Ουάσινγκτον για την αποτυχία των αμερικανικών πιέσεων να οδηγήσουν την Αβάνα σε πολιτικές και οικονομικές παραχωρήσεις, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Politico.

Το Politico, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και πρόσωπο με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων της κυβέρνησης, αναφέρει ότι το κλίμα στον Λευκό Οίκο έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Μέχρι πρόσφατα, η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Κούβα επικεντρωνόταν κυρίως σε οικονομικές και διπλωματικές πιέσεις, περιλαμβανομένης της αυστηροποίησης των κυρώσεων και του περιορισμού των ενεργειακών προμηθειών προς το νησί.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον θεωρεί πλέον ότι η πίεση αυτή δεν έχει αποδώσει, ενώ η κουβανική ηγεσία εμφανίζεται πολύ πιο ανθεκτική από ό,τι ανέμεναν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Η διάθεση έχει αλλάξει ξεκάθαρα», ανέφερε πηγή με γνώση των συζητήσεων. Όπως υποστήριξε, η αρχική εκτίμηση στην Ουάσιγκτον ήταν ότι η κουβανική ηγεσία ήταν αδύναμη και ότι ο συνδυασμός κυρώσεων, ενεργειακής πίεσης και αμερικανικών στρατιωτικών επιτυχιών σε άλλες περιοχές θα ανάγκαζε την Αβάνα να διαπραγματευτεί.

Η ίδια πηγή σημείωσε ωστόσο ότι οι εξελίξεις στο Ιράν περιέπλεξαν τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, ενώ η κουβανική κυβέρνηση αποδείχθηκε «πολύ πιο σκληρή» από ό,τι αναμενόταν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στρατιωτικές επιλογές που μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν εξετάζονταν σοβαρά βρίσκονται πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων στην Ουάσινγκτον. Μάλιστα, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Southcom έχει ήδη ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες διαδικασία κατάρτισης σχεδίων για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Κούβας.

Στρατιωτικά σενάρια στο τραπέζι

Οι επιλογές που εξετάζονται φέρεται να κυμαίνονται από περιορισμένα αεροπορικά πλήγματα με στόχο την άσκηση πίεσης προς το καθεστώς της Αβάνας έως ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι δεν υπάρχει ένδειξη για επικείμενη επίθεση, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η προετοιμασία στρατιωτικών σεναρίων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει ληφθεί πολιτική απόφαση.

«Είναι δουλειά του Πενταγώνου να προετοιμάζει επιλογές για τον πρόεδρο», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι αυτό «δεν σημαίνει πως ο πρόεδρος έχει αποφασίσει».

Παράλληλα, στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται να διαμορφώνουν σταδιακά το έδαφος για πιθανή κλιμάκωση απέναντι στην Αβάνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ασκεί παράλληλα καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας, δήλωσε πρόσφατα στο Fox News ότι η Ουάσινγκτον θα δώσει «μία ευκαιρία» στην κουβανική ηγεσία, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «όσο αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στην εξουσία».

Πρατήριο καυσίμων στην Αβάνα / Φωτ.: EPA

Το Politico επισημαίνει επίσης ότι αμερικανικά μέσα ενημέρωσης διέρρευσαν τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Κούβα έχει αποκτήσει εκατοντάδες στρατιωτικά drones και εξετάζει τρόπους χρήσης τους σε περίπτωση σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναλυτές εθνικής ασφάλειας εκτιμούν ότι τέτοιες διαρροές ενδέχεται να αποτελούν προσπάθεια δημιουργίας πολιτικού κλίματος υπέρ πιθανής στρατιωτικής δράσης.

Oι πιέσεις προς την Αβάνα

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πιο επιθετικά πλέον και το ζήτημα της κουβανικής ηγεσίας, σε μια περίοδο όπου αυξάνονται οι αμερικανικές πιέσεις προς την Αβάνα σε πολλαπλά επίπεδα.

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται προς πιθανή απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, αδελφού του Φιντέλ Κάστρο.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε σενάρια ακόμη και για επιχείρηση σύλληψης ή απομάκρυνσης του 94χρονου πρώην ηγέτη, αντίστοιχη με την επιχείρηση που είχαν πραγματοποιήσει οι ΗΠΑ κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα φέτος.

Ωστόσο, οι αμερικανικοί στρατιωτικοί σχεδιασμοί δεν περιορίζονται σε στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον μεμονωμένων προσώπων.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει αυξήσει τις κυρώσεις κατά της Κούβας, ενώ εντείνονται και οι αμερικανικές πτήσεις επιτήρησης γύρω από το νησί.

Επιπλέον, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε πρόσφατα την Κούβα και μετέφερε σειρά αμερικανικών απαιτήσεων προς την κυβέρνηση της Αβάνας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα «δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως πλατφόρμα για εχθρικές δυνάμεις στο δυτικό ημισφαίριο».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο / Φωτ.: EPA, αρχείου

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν την Αβάνα για στενές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ επαναφέρουν τους ισχυρισμούς ότι η Κούβα αποτελεί κράτος που στηρίζει την τρομοκρατία.

Αναλυτές εκτιμούν πάντως ότι η απειλή που συνιστά η Κούβα για τις Ηνωμένες Πολιτείες συχνά υπερβάλλεται για πολιτικούς λόγους.

Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι η κουβανική ηγεσία δεν έχει αντιληφθεί το βάθος της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα και συνεχίζει να απορρίπτει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Αβάνα απαντά στις πιέσεις της Ουάσινγκτον με περιορισμένες κινήσεις, όπως η διεύρυνση επενδύσεων στον τουρισμό, χωρίς να αγγίζει τα βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας και του ενεργειακού δικτύου.

Ο ρόλος του Μάρκο Ρούμπιο

Στην Ουάσινγκτον επικρατεί επίσης αβεβαιότητα για το ποιος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στην κουβανική ηγεσία και για το πόση επιρροή διατηρεί πλέον η οικογένεια Κάστρο.

Παράλληλα, η Κούβα φέρεται να έχει ζητήσει επιπλέον στήριξη από τη Ρωσία, η οποία έχει ήδη αποστείλει φορτία καυσίμων προς το νησί τους τελευταίους μήνες.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών και επί χρόνια σκληρός επικριτής της κυβέρνησης της Αβάνας, εμφανίζεται πλέον πεπεισμένος ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ταυτοποίησης, Μετανάστευσης και Υποθέσεων Αλλοδαπών του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας, συνταγματάρχης Μάριο Μέντες, μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αβάνα / Φωτ.: EPA, αρχείου

Αναλυτές και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πάντως ότι μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Κούβας θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ πιο δύσκολα από ό,τι υπολογίζει η Ουάσινγκτον.

«Υπάρχουν αληθινοί πιστοί εκεί», ανέφερε πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενος στους υποστηρικτές του κουβανικού καθεστώτος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκτιμούν επίσης ότι τα προβλήματα της Κούβας δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην οικονομία, αλλά συνδέονται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ρητορική περί απειλής από την Κούβα

Στην Ουάσιγκτον ενισχύεται το τελευταίο διάστημα η ρητορική περί στενών δεσμών της Αβάνας με τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ κυβερνητικά στελέχη επαναφέρουν συστηματικά τις κατηγορίες ότι η Κούβα λειτουργεί ως κράτος που υποστηρίζει εχθρικές δυνάμεις απέναντι στις ΗΠΑ.

Η ρητορική αυτή συνοδεύεται από δημοσιοποίηση φωτογραφιών και πληροφοριών από την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Southcom, οι οποίες επιχειρούν να αναδείξουν την Κούβα ως αυξανόμενη γεωπολιτική απειλή κοντά στις αμερικανικές ακτές.

Αναλυτές σημειώνουν πάντως ότι η εικόνα περί άμεσης στρατιωτικής απειλής από την Κούβα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται υπερβολική από σημαντικό μέρος της αμερικανικής κοινότητας εθνικής ασφάλειας.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ στη σύγκρουση με το Ιράν, αρκετοί πρώην αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποφύγει μια νέα στρατιωτική κρίση στην Καραϊβική.

Αντίθετα, εκτιμούν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να θεωρεί μια επιχείρηση κατά της Κούβας ως ευκαιρία για γρήγορη πολιτική και στρατιωτική νίκη.

«Φυσικά και δεν θα είναι απλό. Ποτέ δεν είναι», ανέφερε πρώην Αμερικανός αξιωματούχος που είχε ασχοληθεί με την Κούβα. «Αλλά αυτό σπάνια σταματά τον Τραμπ».

Με πληροφορίες από Politico