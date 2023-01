Ο Ζαΐχ Μπολσονάρο υπέβαλε αίτηση για τουριστική βίζα στις ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο υπέβαλε αίτηση για τουριστική βίζα - διάρκειας έξι μηνών - για να παραμείνει στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του, παρά τις εκκλήσεις για ανάκληση οποιασδήποτε αμερικανικής βίζας που κατέχει ο Μπολσονάρο μετά τις βίαιες διαδηλώσεις υποστηρικτών του στη Μπραζίλια.

Οι αμερικανικές αρχές έλαβαν την αίτησή του την Παρασκευή, δήλωσε ο δικηγόρος του, Φελίπε Αλεχάντρε, προσθέτοντας ότι ο Μπολσονάρο θα παραμείνει στις ΗΠΑ όσο εκκρεμεί η αίτησή του.

«Θα ήθελε να πάρει λίγο χρόνο, να καθαρίσει το κεφάλι του και να απολαύσει το να είναι τουρίστας στις ΗΠΑ για μερικούς μήνες πριν αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του», είπε ο δικηγόρος του σε μια απάντηση στο Reuters μέσω email.

«Το αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι ολόκληρο το εξάμηνο θα εξαρτηθεί από τον ίδιο και όποια στρατηγική θα συμφωνήσουμε να ξεκινήσουμε με βάση τα σχέδιά του καθώς αυτά αναπτύσσονται», πρόσθεσε.

Οι Financial Times ανέφεραν αρχικά ότι ο Μπολσονάρο είχε αιτηθεί τουριστικής βίζας.

