Βραζιλία: Επιχείρηση «σκούπα» των αρχών με 1200 συλλήψεις, μετά τις επιθέσεις Μπολσοναριστών

Οι αρχές της Βραζιλίας υποσχέθηκαν να προστατεύσουν τη δημοκρατία και ανέλαβαν δράση, αφού χιλιάδες υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου εισέβαλαν στο Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια προκάλεσαν καταστροφές σε κτίρια της χώρας.

Η πρωτεύουσα της Βραζιλίας έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 30 Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 1.200 άτομα έχουν συλληφθεί, δήλωσε σήμερα το γραφείο Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης,

Μέσα στην οχλαγωγία, υποστηρικτές του Μπολσονάρου ζητούσαν στρατιωτική επέμβαση είτε για να επαναφέρουν τον ακροδεξιό Μπολσονάρου στην εξουσία, είτε για να εκδιώξουν τον πρόσφατα ορκισθέντα αριστερό Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, δημιουργώντας καταστάσεις χάους και καταστροφών που είχαν εντυπωσιακές ομοιότητες με την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

What do you see in Brazil that is similar to what happened w/the US? ⤵️ pic.twitter.com/FAWGW8H79x