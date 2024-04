O Τζο Μπάιντεν συστήθηκε ξανά ως «Μπαϊντενόπουλος» και γιόρτασε την ελληνική ανεξαρτησία

Με λαμπρότητα επέστρεψε στον Λευκό Οίκο η ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν συστήθηκε για ακόμα μία φορά ως «Τζο Μπαϊντενόπουλος».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στον ελληνισμό, καθώς η ελληνοαμερικανική και η ιρλανδική κοινότητα είναι οι μόνες εθνικές ομάδες στις ΗΠΑ που γιορτάζουν κάθε χρόνο την εθνική τους επέτειο στον Λευκό Οίκο.

Παρουσία γνωστών Ελληνοαμερικανών και φίλων της Ελλάδας από τον πολιτικό, επιχειρηματικό αλλά και καλλιτεχνικό χώρο, πραγματοποιήθηκε, η καθιερωμένη δεξίωση του Λευκού Οίκου για την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα, οι ισχυροί δεσμοί φιλίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ο αλληλοσεβασμός και η κοινή πίστη των δύο χωρών στο ανώτατο ιδανικό της Δημοκρατίας, μνημονεύτηκαν εμφατικά από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, οικοδεσπότη στην γιορτή που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση πέρα από τον ισχυρό επικοινωνιακό της χαρακτήρα, προσφέρει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία στην ελληνοαμερικανική κοινότητα για να μεταφέρει μηνύματα στην αμερικανική πολιτική ηγεσία. Ο Μπάιντεν εμφανίστηκε καταχειροκροτούμενος στην αίθουσα μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο. Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε σε πολύ θερμό κλίμα κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο, την πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Κατερίνα Νασίκα, καθώς και άλλα ηγετικά στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και η αντικυβερνήτης της Καλιφόρνια, Ελένη Κουναλάκη, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ, Ευάγγελος Σάββας, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης, ο Αμερικανός βουλευτής Doug Lamborn, ο πολιτειακός βουλευτής Σπύρος Ματζαβίνος, και η αδελφή του Τζο Μπάιντεν, Βάλερι Μπάιντεν.

Μία από τις πιο ξεχωριστές της εκδήλωσης πάντως ήταν όταν όταν η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ έπαιξε Ικαριώτικο:

«Σεβασμιώτατε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο μόνος λόγος που στέκομαι εδώ σήμερα μπροστά σας είναι λόγω της ελληνικής κοινότητας. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Κέρδισα την εκλογή μου ως 29χρονος γερουσιαστής με μόλις 3.100 ψήφους, όπως θα σας πει η αδερφή μου η Βάλερι, που είναι εδώ, και διηύθυνε την εκστρατεία μου. Ερχόμουν από το Ντελμάρ του Ντέλαγουερ, ελέγχοντας όλα τα εκλογικά τμήματα την ημέρα των εκλογών εκείνο τον Νοέμβριο του ‘72. Και έχανα. Και μπήκα στο Γουίλμινγκτον. Ένα από τα πράγματα που έμαθα από νωρίς ήταν ότι είχα πολύ στενή σχέση με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και την εκκλησία εκεί. Και νομίζω ότι αν υπήρχαν... Ξεχνώ τον ακριβή αριθμό των ψήφων, αλλά νομίζω ότι κάθε Ελληνοαμερικανός στο Ντέλαγουερ με ψήφισε Παρεμπιπτόντως, όπως θα σας πουν κάποιοι στο Ντέλαγουερ, εκεί απέκτησα ένα παρατσούκλι για το οποίο είμαι πολύ περήφανος. Είμαι ο Τζο Μπαιντενόπουλος. Αυτό είναι ένα παρατσούκλι που πήρα. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, Σεβασμιώτατε για αυτή την εισαγωγή και που μας υπενθυμίσατε τις βασικές αξίες που ενώνουν την Ελλάδα και την Αμερική.

Καλώς ήρθατε στον Λευκό Οίκο, όλοι. Αυτό είναι το σπίτι σας, και είστε ένας από τους λόγους για τους οποίους λέω ότι είμαι εδώ και γιατί αυτό είναι το σπίτι σας εδώ. Σήμερα, γιορτάζουμε 203 χρόνια ελληνικής ανεξαρτησίας και γιορτάζουμε τους δεσμούς φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών που εκτείνονται ακόμη περισσότερο. Η εμπειρία μας με τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό το δωμάτιο ενσαρκώνει αυτούς τους δεσμούς. Έχουμε περήφανους Ελληνοαμερικανούς εδώ που δραστηριοποιούνται στον κόσμο της επιστήμης, της δημοσιογραφίας, του ακαδημαϊκού χώρου, των οικονομικών, καθώς και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, θρησκευτικούς ηγέτες, και δημόσιους υπαλλήλους από όλη την Αμερική. Και όλοι μαζί αντανακλούν πραγματικά το εύρος της συνεισφοράς που προσφέρει καθημερινά η ελληνοαμερικανική κοινότητα σε κοινότητες κατά μήκος όλης της χώρας και σε ολόκληρο το έθνος. Θέλω να καλωσορίσω την Ελένη που είναι εδώ. Είναι η αντικυβερνήτης της Καλιφόρνια. Αλλά πριν, ήταν πρέσβειρα στην κυβέρνηση Ομπάμα-Μπάιντεν. Όποιος μπορούσε να φροντίσει τα προβλήματα στην Ουγγαρία εκείνη την περίοδο, μπορεί να διαχειριστεί το οτιδήποτε. Και καλωσορίζουμε ακόμα τους πρεσβευτές από την Ελλάδα και την Κύπρο που είναι επίσης εδώ. Όπως και τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, έναν παλιό μου φίλο που του ζήτησα να γίνει πρέσβης. Ελπίζω ο Γιώργος Τσούνης να με συγχωρέσει, αλλά κάνει εξαιρετική δουλειά. Τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ που τυχαίνει να είναι ένας Ελληνοαμερικανός που στέκεται ακριβώς μπροστά μου εδώ. Και κοιτάζω και βλέπω μερικούς παλιούς φίλους εκεί έξω, όπως τον Άντυ και τον Μάικ Μανάτο. Παιδιά, πηγαίνετε πολύ πίσω μαζί μου. Είστε ένας από τους λόγους που είμαι εδώ, στην πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Δεν υπερβάλλω σε τίποτα για όλα αυτά. Είστε ο λόγος που έφτασα εδώ.

Marking Greek Independence Day, Biden thanks Delaware’s Greek community, saying they won him his first election



“I forget the exact number of voters, but I think every Greek in DE voted for me,” he said. “That’s why I acquired a nickname I’m very proud of— I’m Joe Bidenopoulos.” pic.twitter.com/Knvi9CEoGU