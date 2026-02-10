Ο Τζίμι Κίμελ επιτίθεται στον Τραμπ για την κριτική στον Bad Bunny - «Μιλάμε για έναν άνδρα που πλήρωσε πορνοστάρ για να τον χτυπήσει»

Ο Τζίμι Κίμελ επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας για την καυστική κριτική του στην εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl.

«Ο Bad Bunny πήρε μια κακή κριτική από τον κακό μας πρόεδρο, δυστυχώς», είπε ο Κίμελ στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live!. «Έγραψε: "Το σόου του ημιχρόνου στο Super Bowl είναι απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα όλων των εποχών. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπά μας για επιτυχία, δημιουργικότητα ή αριστεία. Κανείς δεν καταλαβαίνει λέξη απ’ όσα λέει αυτός ο τύπος και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν σε όλη την ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο." Μιλάμε για έναν άνδρα που πλήρωσε μια πορνοστάρ, η οποία τον χαστούκιζε με το ίδιο του το πρόσωπο πάνω σε ένα περιοδικό».

Στη συνέχεια, ο Κίμελ τα έβαλε με το ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Turning Point USA, το λεγόμενο «All American Halftime Show».

«[Οι συντηρητικοί] παραπονιούνται για το πόσο χάλια είναι τα πάντα και μετά τα κάνουν χειρότερα», πρόσθεσε ο Κίμελ. «Και όχι μόνο τα κάνουν χειρότερα, τα κάνουν φορώντας τζιν σορτσάκια. Φυσικά, η παρέα στο Fox News το θεώρησε υπέροχο, και η Turning Point φάνηκε επίσης πολύ ευχαριστημένη».

