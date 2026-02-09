Super Bowl: Ο Τζέικ Πολ, πoυ ζει στο Πουέρτο Ρίκο, αποκάλεσε τον Bad Bunny «ψεύτικο Αμερικανό»

Ο επαγγελματίας πυγμάχος Τζέικ Πολ προσέφυγε στην πλατφόρμα X την Κυριακή, καλώντας τον κόσμο να κλείσει την τηλεόραση κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Πορτορικανού σούπερσταρ Bad Bunny στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl.

«Σκόπιμα κλείνω το σόου του ημιχρόνου», έγραψε ο Πολ. «Ας συσπειρωθούμε και ας δείξουμε στις μεγάλες εταιρείες ότι δεν μπορούν απλώς να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς συνέπειες (οι οποίες ισοδυναμούν με τηλεθέαση γι’ αυτές). Εσείς είστε το όφελός τους. Συνειδητοποιήστε ότι έχετε δύναμη. Κλείστε αυτό το ημίχρονο. Ένας ψεύτικος Αμερικανός πολίτης εμφανίζεται, που δημόσια μισεί την Αμερική. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό».

Ο Πολ και ο αδελφός του, Λόγκαν, μετακόμισαν στο Πουέρτο Ρίκο το 2021, κυρίως για να επωφεληθούν από φορολογικά κίνητρα, όπως έχει πει ο Λόγκαν σε συνέντευξή του. Ο Λόγκαν Πολ είχε προηγουμένως επικρίνει τον Bad Bunny στην εκπομπή «Philip DeFranco Show» το 2022, λέγοντας: «Το βρίσκω υποκριτικό, γιατί ο Bad Bunny είναι Πορτορικανός, ζει στο Πουέρτο Ρίκο και ιδιωτικά επωφελείται από το ίδιο φορολογικό πρόγραμμα που δημόσια καταδικάζει».

Πρόσφατα, ο Τζέικ Πολ έγραψε στο X ότι όσοι επικρίνουν την ICE δεν θα έπρεπε να βασίζονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. «Αν δεν σου αρέσει η ICE, τότε δεν μπορείς να καλείς το 911 όταν βρίσκεσαι σε κίνδυνο», έγραψε ο Πολ. «Αν δεν σέβεσαι τους αστυνομικούς, τότε δεν θα έπρεπε να εξαρτάσαι από αυτούς».

Αργότερα, στράφηκε με ανάρτησή του κατά της Μπίλι Άιλις, αφού εκείνη καταδίκασε δημόσια την ICE στα Βραβεία Grammy του 2026, αποκαλώντας τη «Billie Eyelash». Ο Πολ έγραψε: «Όταν διαρρήξουν το σπίτι της Billie Eyelash, δεν θα είναι ‘γ@μώ την ICE’, σας το εγγυώμαι».

Το σόου του Bad Bunny:

Με πληροφορίες από Variety

