Ο Τζάρεντ Λέτο σκαρφάλωσε στην κορυφή του Empire State Building

Ο Τζάρεντ Λέτο σκαρφάλωσε τους τελευταίους 18 ορόφους του εμβληματικού κτηρίου της Νέας Υόρκης, Empire State Building.

«Ήμουν περισσότερο ενθουσιασμένος παρά αγχωμένος για να πω την αλήθεια», δήλωσε ο Τζάρεντ Λέτο μιλώντας στην εκπομπή «Today» του τηλεοπτικού δικτύου των ΗΠΑ, NBC, για την προσπάθειά του στον ουρανοξύστη των 380 μέτρων και συμπλήρωσε: «Για να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζα ότι θα ήταν».

O ηθοποιός υποστήριξε πως η ανταμοιβή του ήταν η θέα της πόλης από τόσο ψηλά. «Ήταν απίστευτο, να βλέπω την ανατολή του ήλιου με θέα αυτή την πόλη που σημαίνει τόσα πολλά για μένα», τόνισε ο ηθοποιός χαρακτηριστικά. Επιπλέον βγήκε σε ζωντανή σύνδεση και στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον.

«Πέρασα στην κορυφή και είδα τη μητέρα μου στο παράθυρο του 80ου ορόφου και αυτό ήταν μια ωραία έκπληξη» ανέφερε μεταξύ άλλων.

In 1933, King Kong climbed the Empire State Building.



In 2023, @JaredLeto took his place. pic.twitter.com/W0CTuZ6rQL