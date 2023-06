Ο Τζάρεντ Λέτο σκαρφάλωσε τον τοίχο ενός ξεδονοχείου- και κανείς δεν ξέρει γιατί

Έκπληκτοι περαστικοί στο Βερολίνο είδαν ξαφνικά τον Τζάρεντ Λέτο να σκαρφαλώνει τον τοίχο ενός ξενοδοχείου- και προς το παρόν κανείς δεν ξέρει γιατί.

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον γνωστό ηθοποιό και τραγουδιστή να κάνει κάτι σαν αναρρίχηση στον πέτρινο τοίχο του Hotel De Rome στο Βερολίνο, ενώ το αξιοπερίεργο ήταν πως δεν φορούσε κανέναν εξοπλισμό ασφαλείας αλλά μόνο φόρμα και T-shirt.

Το βίντεο, που έχει γίνει viral στα social media και πηγή έμπνευσης για αμέτρητα memes, τράβηξε κάποιος από τους περαστικούς, που είχαν συγκεντρωθεί και παρατηρούσαν τι συνέβαινε.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Τζάρεντ Λέτο σκαρφάλωσε λίγα μέτρα από το έδαφος στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου και μετά επέστρεψε ξανά στον τοίχο με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές γιατί έκανε αναρρίχηση στον τοίχο, αλλά το TMZ ανέφερε ότι ήταν μαζί με τον TikToker Younes Zarou, ο οποίος είναι γνωστός για τα ριψοκίνδυνα ακροβατικά και τα βίντεο ψευδαισθήσεων.

Jared Leto was spotted climbing up a hotel without any type of protection. pic.twitter.com/3sxF0YBSMa