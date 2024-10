Ο τυφώνας Krathon πλησιάζει την Ταϊβάν - Τουλάχιστον 2 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο νεκροί και σχεδόν 100 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός στην Ταϊβάν λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, εν αναμονή του τυφώνα Krathon.

Ο τυφώνας Krathon έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο νότιο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, την ώρα που η «άφιξή» του στη νήσο αναμένεται το πρωί της Παρασκευής. Ο τυφώνας σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Διεύθυνση της χώρας (CWA) συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 144 χιλιομέτρων/ώρα με ριπές ανέμων έως τα 180 χλμ/ώρα.

Σημειώνεται πως το βράδυ της Τρίτης υποβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 2, ενώ αναμένεται να φθάσει στην περιοχή γύρω στις 10.00 τοπική ώρα (05.00 ώρα Ελλάδας), κοντά στο λιμάνι του Καοσιούνγκ ή την πόλη Ταϊμάν προτού εξασθενίσει, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. «Αυτός ο τυφώνας μετακινείται πολύ αργά», υπογράμμισε ο διευθυντής της CWA.

Large waves lashed the coast of Taitung County, Taiwan on Tuesday morning as Typhoon Krathon approached. pic.twitter.com/Vv9czAHGcp — Extreme Weather on Earth (@eweatheronearth) October 2, 2024

On the beach in Tainan City #Taiwan as #Typhoon #KRATHON approaches. I was standing on a breakwater—& suddenly I was almost waiat-deep in water. A cautionary tale about getting too close to rough surf. Rogue wave can come at any time. Back to the hotel to change my pants. pic.twitter.com/kdVdIDdfoD — Josh Morgerman (@iCyclone) October 2, 2024

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως τα γραφεία και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Παράλληλα σημειώνεται πως 55.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

With the stronger rainbands of #TyphoonKrathon remaining just offshore, conditions remain relatively tame here in #Kaohsiung for now, but with the cyclone tracking generally ENE we should be seeing stronger onshore flow in a couple hours. Enough time to catch a quick nap! 💤 pic.twitter.com/fOr8KRA2NN — Jason H (AU) 🇦🇺 (@OreboundImages) October 2, 2024

#TyphoonKrathon is unleashing heavy rain & storm surges in Southern Taiwan. Slow moving, it is forecasted to make landfall in Southern TW today, 10/2 & exit thru Northern TW. The entire island is shutdown, with flights grounded, offices, schools, and financial markets all closed. pic.twitter.com/rQ52dP5TvR — Heyming (@HeyMingster) October 2, 2024

Ο πρωθυπουργός Τσο Τζουνγκ-τάι απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της Ταϊβάν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. «Ο τυφώνας «Krathon μετακινείται πολύ αργά, αυτό παρατείνει τον χρόνο κατά τον οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην Ταϊβάν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα έχουν ακυρωθεί σήμερα και αύριο όλες οι πτήσεις εσωτερικού, αλλά και 250 πτήσεις εξωτερικού.

Τέλος, σημειώνεται πως σχεδόν 40.000 στρατιώτες βρίσκονται σε ετοιμότητα για να πάρουν μέρος σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις διάσωσης.

Eastern Taiwan was battered by heavy rainfall on Sept. 30, even as #Typhoon #Krathon was still making its way toward #Taiwan from the south. The downpours led to landslides along Provincial Highway No. 9 and disrupted traffic across Taiwan. pic.twitter.com/nhvTKmcvHf — Lucifer (@krishnakamal077) September 30, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP