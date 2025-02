Ο Τραμπ θέλει να καταργήσει το υπουργείο Παιδείας - Μπορεί να το κάνει;

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την έκδοση διατάγματος με το οποίο θα εισηγηθεί τη διάλυση του υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal και το CBS News.

Σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ορισμένα προγράμματα τα υπουργείου θα τερματιστούν, ενώ άλλα θα περάσουν στη δικαιοδοσία άλλων τμημάτων της κυβέρνησης, αναφέρουν αμερικανικά μέσα επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Το Υπουργείο Παιδείας ιδρύθηκε το 1979 και εποπτεύει τη χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων, διαχειρίζεται τα φοιτητικά δάνεια και υλοποιεί προγράμματα πρόνοιας για φοιτητές από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατηγορήσει το υπουργείο Παιδείας ότι κάνει «πλύση εγκεφάλου» στους νέους προωθώντας «ακατάλληλο φυλετικό, σεξουαλικό και πολιτικό υλικό».

Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ επέλεξε τη Λίντα ΜακΜάχον, την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της World Wrestling Entertainment (WWE), για να ηγηθεί του υπουργείου Παιδείας, αν και η Γερουσία δεν έχει ακόμη προγραμματίσει ακρόαση για την επικύρωση της.

Η πρόθεση του προέδρου των ΗΠΑ να διαλύσει ένα από τα υπουργεία του έρχεται καθώς τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου, έκανε τα πρώτα βήματα για τη διάλυση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), η οποία είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως.

Από μόνος του, όχι. Ο Τραμπ όχι μόνο θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου για να απαλλαγεί από το υπουργείο, αλλά πιθανότατα θα χρειαστεί και υπερπλειοψηφία, δηλαδή 60 από τους 100 γερουσιαστές.

Παρότι οι 53 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές πλειοψηφούν στη Γερουσία, οι ψήφοι τους δεν αρκούν. Αυτό σημαίνει ότι για να περάσει από το Κογκρέσο η κατάργηση του υπουργείου Παιδείας, θα έπρεπε να συμφωνήσουν και μερικοί Δημοκρατικοί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί.

Pres. Trump could soon sign an executive order directing the secretary of education to dismantle the federal Department of Education, according to sources briefed on drafts of the order that have circulated among top administration officials. https://t.co/QEHHBoa9NO pic.twitter.com/5QoiMXh0Sr