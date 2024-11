Ο Τραμπ «πυροβολεί» τους εχθρούς του: Ζητάει δεκάδες δισ. από ΜΜΕ που τον έχουν επικρίνει

Με μόλις δύο μήνες να απομένουν μέχρι την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε ένα μπαράζ εναντίον εταιρειών μέσων ενημέρωσης και εκδοτών που τον έχουν επικρίνει.

Οι αγωγές έρχονται εν μέσω αυξανόμενων φόβων για το τι θα σήμαινε μια δεύτερη θητεία του Τραμπ για την ελευθερία του Τύπου, με τον ίδιο να εντείνει τη μακροχρόνια εχθρότητά του εναντίον των αμερικανικών ΜΜΕ - τα οποία αποκάλεσε «εχθρικό στρατόπεδο» στη νικητήρια ομιλία του την περασμένη εβδομάδα.

Την Πέμπτη (14/11), το Columbia Journalism Review (CJR) αποκάλυψε ότι λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο δικηγόρος του Τραμπ, Έντουαρντ Άντριου Πάλτσικ, ζήτησε από τους New York Times και τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House αποζημίωση ύψους 10 δισ. δολαρίων για άρθρα επικριτικά για τον Τραμπ. Η επιστολή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αγωγές εναντίον άλλων εταιρειών μέσων ενημέρωσης τις οποίες ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ότι τον στοχοποιούν πολιτικά.

Σύμφωνα με το CJR, ο Τραμπ κατηγορεί τους δημοσιογράφους Πίτερ Μπέικερ (Peter Baker), Μίχαελ Σ. Σμιντ (Michael S Schmidt), Σουζάν Κρεγκ (Susanne Craig) και Ρας Μπουέτνερ (Russ Buettner) για «ψευδείς και δυσφημιστικές δηλώσεις» σχετικά με τον Τραμπ, προσθέτοντας ότι «οι New York Times είναι ένα ολοστρόγγυλο φερέφωνο του Δημοκρατικού Κόμματος» που διεξάγει «συκοφαντίες βιομηχανικής κλίμακας εναντίον πολιτικών αντιπάλων».

Τα άρθρα που προκάλεσαν την οργή του Τραμπ

Σύμφωνα με το CJR, στην επιστολή επισημαίνονται δύο συγκεκριμένα άρθρα των Μπουέτνερ και Κρεγκ που σχετίζονται με το τελευταίο τους βιβλίο «Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father's Fortune and Created the Illusion of Success» (Τυχερός χαμένος: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ σπατάλησε την περιουσία του πατέρα του και δημιούργησε την ψευδαίσθηση της επιτυχίας). Η επιστολή επισήμανε επίσης ένα άρθρο του Μπέικερ στις 20 Οκτωβρίου με τίτλο «For Trump, a Lifetime of Scandals Heads Toward a Moment of Judgment» (Για τον Τραμπ, μια ζωή γεμάτη σκάνδαλα οδεύει προς μια στιγμή κρίσης), καθώς και ένα άρθρο του Σμιντ στις 22 Οκτωβρίου με τίτλο «As Election Nears, Kelly Warns Trump Would Rule Like a Dictator» (Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, ο Κέλι προειδοποιεί ότι ο Τραμπ θα κυβερνήσει σαν δικτάτορας), ανέφερε το CJR.

Απευθυνόμενη στους New York Times, η νομική επιστολή αναφορά κατηγορεί το μέσο ότι έχει «κάθε πρόθεση να συκοφαντήσει και να δυσφημίσει το παγκοσμίου φήμης εμπορικό σήμα Τραμπ, το οποίο οι καταναλωτές έχουν συνδέσει εδώ και καιρό με την αριστεία, την πολυτέλεια και την επιτυχία στον τομέα της ψυχαγωγίας, της φιλοξενίας και των ακινήτων, μεταξύ πολλών άλλων κλάδων, καθώς και να τον συκοφαντήσει και να τον δυσφημίσει ψευδώς και κακόβουλα ως υποψήφιο για το υψηλότερο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε απάντηση της επιστολής, η εφημερίδα παρέπεμψε τον Πάλτσικ στην Penguin Random House σχετικά με τις κατηγορίες της για το βιβλίο των Μπουέτνερ και Κρεγκ και δήλωσε ότι στέκεται στο ρεπορτάζ τους, δήλωσε στο CJR άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Το CJR αναφέρει επίσης ότι στις 5 Νοεμβρίου, οι δικηγόροι του επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Κρις Λασιβίτα, έστειλαν ανάλογη επιστολή στην Daily Beast, απαιτώντας από το μέσο να διορθώσει τα άρθρα του που ανέφεραν ότι συγκέντρωσε 22 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει την επανεκλογή του Τραμπ. Σε απάντηση της επιστολής, η Daily Beast πρόσθεσε ένα σημείωμα του συντάκτη στα άρθρα της, λέγοντας:

«Με βάση μια περαιτέρω εξέταση των αρχείων του FEC, το σωστό σύνολο είναι 19,2 εκατ. δολάρια. Η The Beast λυπάται για το λάθος. Το άρθρο έχει επίσης ενημερωθεί για να καταστεί σαφές ότι οι πληρωμές έγιναν στην LLC του Κρις Λασιβίτα και όχι στον Κρις Λασιβίτα προσωπικά».

Ωστόσο, το σημείωμα ήταν ανεπαρκές για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Μια επακόλουθη νομική επιστολή προς το πρακτορείο ανέφερε ότι το σημείωμα «δεν διορθώνει το συνολικό μήνυμα της ιστορίας - το οποίο παρουσιάζει τον κ. Λασιβίτα ως παραπλανητικά να τσεπώνει χρήματα της προεκλογικής εκστρατείας για προσωπικό του όφελος και ότι ήταν και είναι στα πρόθυρα της "απόλυσης" εξαιτίας αυτού». «Όλη αυτή η αφήγηση είναι εντελώς ψευδής και αποτέλεσμα κακόβουλου και ανεύθυνου ρεπορτάζ της Daily Beast», προστίθεται στην επιστολή.

Ο Τραμπ ζητά και από το CBS αποζημίωση 10 δισ. ευρώ

Εκτός από τους New York Times, τον Penguin Random House και την Daily Beast, ο Τραμπ και οι δικηγόροι της προεκλογικής του εκστρατείας έχουν μηνύσει το CBS News, ισχυριζόμενοι σε μήνυση τον περασμένο μήνα ότι η συνέντευξη της 7ης Οκτωβρίου με την Καμάλα Χάρις στο 60 Minutes ήταν μονταρισμένη και ως εκ τούτου αποτελούσε «παρέμβαση στις εκλογές».

Η 19σέλιδη αγωγή του Τραμπ ζητά προς το CBS ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισ. δολαρίων και κατηγορεί το μέσο τόσο για «υπερπροσπάθεια για να εκλεγεί η Κάμαλα», όσο και για «κομματικές και παράνομες πράξεις παρέμβασης στους ψηφοφόρους μέσω κακόβουλης, παραπλανητικής και ουσιαστικής διαστρέβλωσης των ειδήσεων». Σε απάντηση, το CBS χαρακτήρισε την αγωγή «εντελώς αβάσιμη», αρνήθηκε ότι η συνέντευξη είχε μονταριστεί και υποσχέθηκε να «υπερασπιστεί σθεναρά» την αγωγή.

Περίπου την ίδια περίοδο, ο Τραμπ παραπονέθηκε στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή για την Washington Post, κατηγορώντας την ότι έκανε παράνομες συνεισφορές σε είδος στην εκστρατεία του Χάρις. Η Washington Post, η οποία αρνήθηκε να υποστηρίξει πολιτικό υποψήφιο φέτος με εντολή του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Τζεφ Μπέζος - ο οποίος αργότερα χαρακτήρισε την επανεκλογή του Τραμπ «εξαιρετική πολιτική επιστροφή» - δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί ήταν «ανάρμοστοι» και «αβάσιμοι».

Με αφορμή την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και τις επανειλημμένες επιθέσεις του κατά των δημοσιογράφων, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων χαρακτήρισε τις απειλές του Τραμπ κατά του Τύπου «σαφή και άμεσο κίνδυνο για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης». «Το εχθρικό κλίμα για τα μέσα ενημέρωσης που καλλιεργήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ -που αναμένεται να συνεχιστεί και στην επικείμενη δεύτερη θητεία του- εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τα μέσα ενημέρωσης εντός και εκτός της χώρας», πρόσθεσε η CPJ.

Ακολουθώντας την CPJ, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα εξέδωσαν παρόμοια ανακοίνωση μετά τη νίκη του Τραμπ, λέγοντας: «Η επίθεση στον Τύπο είναι στην πραγματικότητα μια επίθεση στο δικαίωμα των Αμερικανών πολιτών να γνωρίζουν. Η νέα κυβέρνηση του Τραμπ μπορεί και πρέπει να αλλάξει τον τόνο της απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων και την ανάπτυξη ενός κλίματος που θα ευνοεί ένα ισχυρό και πλουραλιστικό ειδησεογραφικό μέσο».

