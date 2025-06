Ο Τραμπ λέει πως έχει βρει αγοραστή για το TikTok αλλά δεν θα αποκαλύψει το όνομά του

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει βρεθεί αγοραστής για τις αμερικανικές δραστηριότητες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης TikTok, η οποία ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance Ltd., αλλά δεν θα αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Έχουμε βρει αγοραστή για το TikTok, παρεμπιπτόντως. Νομίζω ότι θα χρειαστεί πιθανόν και έγκριση από την Κίνα και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Σι θα το εγκρίνει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News. «Είναι μια ομάδα πολύ πλούσιων ανθρώπων», πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Η συνέντευξη μεταδόθηκε την Κυριακή αλλά είχε μαγνητοσκοπηθεί την Παρασκευή.

