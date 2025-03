O Τραμπ ανακοίνωσε συνεργασία με την Boeing για αεροπορική «κυριαρχία» των ΗΠΑ έναντι της Κίνας

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε έγκριση για την κατασκευή ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους το οποίο μπορεί να αποδειχθεί το ακριβότερο στην ιστορία.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πιστεύει ότι ένα εξελιγμένο αεροσκάφος είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή του στρατού της Κίνας τις επόμενες δεκαετίες.

O Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσαν την απόφαση σήμερα, Παρασκευή 21 Μαρτίου, από τον Λευκό Οίκο.

BREAKING: President Donald Trump and Secretary of Defense Pete Hegseth announce that the U.S. Air Force is moving forward with a new ‘sixth generation’ fighter jet and it will be called the F-47 to maintain American air dominance into the future. pic.twitter.com/eHRe2JHT4E

Τα πιλοτικά αεροσκάφη αναμένεται να είναι έτοιμα τη δεκαετία του 2030 και θα πολεμούν μαζί με ημιαυτόνομα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς το Πεντάγωνο επιδιώκει να αποκτήσει τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα εκτιμήσεις για το συνολικό κόστος του προγράμματος. Όμως οι ειδικοί λένε ότι οι δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και υλοποίησης του προγράμματος θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μέλλον του προγράμματος ήταν αμφίβολο μετά την επιλογή της κυβέρνησης Μπάιντεν να αφήσει την τελική απόφαση για το πώς θα προχωρήσει στην επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ. Ο Έλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος και σύμμαχος του Τραμπ, έχει κάνει δημόσια εκστρατεία κατά των επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία, όπως είπε, είναι «παρωχημένα στην εποχή των drones».

Ο Μασκ έφτασε στο Πεντάγωνο το πρωί της Παρασκευής για να συμμετέχει σε ευαίσθητες συζητήσεις σχετικά με την Κίνα.

Αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν υποστηρίξει ότι τα πιλοτικά αεροσκάφη εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας για τη διεξαγωγή των πολέμων του μέλλοντος, ειδικά εάν ενσωματώνουν σχέδια αιχμής, εξελιγμένους αισθητήρες, ισχυρότερους κινητήρες και μπορούν να ελέγχουν τα ημιαυτόνομα drones που επιχειρούν μαζί τους.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Ντέιβιντ Άλβιν υπαινίχθηκε τη σύστασή του προς τον Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Αεροπορικών και Διαστημικών Δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Θέλω να δώσω στον πρόεδρο όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές μπορούμε. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ναι, να συνεχίσετε τον εκσυγχρονισμό. Ναι, NGAD», είπε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο για το πρόγραμμα Next Generation Air Dominance (Νέα Γενιά Εναέριας Κυριαρχίας), το οποίο περιλαμβάνει το νέο μαχητικό αεροσκάφος.

Boeing won NGAD and designation is F-47. Minor observation which is most likely lacking a alot of context is it seems similar to the Boeing concept art which is understandable ( but ofc we don't know actual details and how exactly it evolved from that etc) pic.twitter.com/EpQMXTywCw