Η Ουκρανία χτύπησε τον αγωγό Druzhba – Χωρίς ρωσικό πετρέλαιο Ουγγαρία και Σλοβακία

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση σε κρίσιμο σταθμό άντλησης του αγωγού Druzhba, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ευρώπη, διακόπτοντας προσωρινά την τροφοδοσία της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας – των μοναδικών χωρών της ΕΕ που εξακολουθούν να προμηθεύονται αργό από τη Μόσχα.

Ο διοικητής των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, Ρόμπερτ Μπρόβντι, ανακοίνωσε ότι ο στόχος ήταν ο σταθμός Unecha στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό πυραύλων Himars και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι ροές ρωσικού πετρελαίου μπορεί να παραμείνουν διακοπείσες για τουλάχιστον πέντε ημέρες. Οι υπουργοί Εξωτερικών τους τόνισαν πως «χωρίς αυτόν τον αγωγό, η ασφαλής τροφοδοσία των χωρών μας είναι αδύνατη».

Η Βουδαπέστη αντέδρασε με έντονη οργή. Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο κατηγόρησε το Κίεβο για τρίτη επίθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «άλλη μια απόπειρα να πληγεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας και να συρθεί η χώρα στον πόλεμο».

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που έχει αρνηθεί να στηρίξει την Ουκρανία πολιτικά και στρατιωτικά στο πλευρό της ΕΕ, συνεχίζει να διατηρεί ανοικτούς διαύλους με τη Μόσχα. Μαζί του ευθυγραμμίζεται και ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος μάλιστα εμφανίστηκε στο πλευρό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία στις 9 Μαΐου.

Η ΕΕ στοχεύει να απεξαρτηθεί πλήρως από ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως το 2027, όμως Βουδαπέστη και Μπρατισλάβα αντιτίθενται, επικαλούμενες την εξάρτηση των οικονομιών τους από τις ρωσικές εισαγωγές.

Ο αγωγός Druzhba, που ξεκινά από τη Ρωσία και διασχίζει Λευκορωσία και Ουκρανία, παραμένει κομβικός για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ενώ η τελευταία επίθεση σηματοδοτεί τη δεύτερη διακοπή ροής προς την ΕΕ μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Guardian