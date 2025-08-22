ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα» - Ο τραγουδιστής ετοιμάζει μηνύσεις

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο τραγουδιστής αναμένεται να κινηθεί δικαστικά κατά συγγενών του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γιώργος Μαζωνάκης: «Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα» - Ο τραγουδιστής ετοιμάζει μηνύσεις Facebook Twitter
Φωτ. Γιώργος Μαζωνάκης / EUROKINISSI
0

Αποφασισμένος να κινηθεί δικαστικά κατά συγγενών του φαίνεται πως είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την περιπέτειά του με τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, καθώς οι γιατροί εξέτασαν όλα τα δεδομένα, καταλήγοντας στο ότι δεν υπάρχουν λόγοι που να συνηγορούν στη συνέχιση της νοσηλείας του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε εκπομπή του Αντ1, ο δικηγόρος του ανέφερε πως ο τραγουδιστής θα κινηθεί νομικά κατά συγγενών του, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τον εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική.

Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκαθάρισε πως ο τραγουδιστής αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος, αλλά ταυτόχρονα είναι και αρκετά πικραμένος, κάνοντας ξανά λόγο για «μεθόδευση» από την οικογένειά του.

«Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του σήμερα στον Αντ1.

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιές στην Πάτρα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν αύξηση έως και 12°C στη θερμοκρασία εδάφους

Ελλάδα / Φωτιές στην Πάτρα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν αύξηση έως και 12°C στη θερμοκρασία εδάφους

Η θερμοκρασία εδάφους εμφανίστηκε αυξημένη κατά 10-12°C στην Κάτω Αχαΐα και έως 8-10°C στην Πάτρα, στις περιοχές που κάηκαν, γεγονός που πιθανώς επηρεάζει το μικροκλίμα
LIFO NEWSROOM
Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Ελλάδα / Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ υπέστη πολλαπλά κατάγματα και έμφραγμα - Διακομίσθηκε στο Γενικό Νίκαιας όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - «Η εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ δεν είναι αλήθεια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Το υπουργείο κατηγοριοποιεί τους ασθενείς με βάση την τσέπη, εμείς δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, απαντούν οι εργαζόμενοι
LIFO NEWSROOM
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος» λέει ο δικηγόρος του

Ελλάδα / Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος» λέει ο δικηγόρος του

«Κρίθηκε και με τη βούλα ότι ο Γιώργος είναι υγιής. Αυτή η περιπέτεια έληξε» ανέφερε ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή μετά το πέρας της περιπέτειας του
LIFO NEWSROOM
 
 