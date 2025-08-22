BBC: Πάνω από 124.000 οι νεκροί Ρώσοι στην Ουκρανία

Το BBC σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών, με βάση ανοιχτές πηγές ταυτοποίησαν τα ονόματα 124.832 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν μέχρι σήμερα κατά την διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολής στην Ουκρανία.

Εξ αυτών τουλάχιστον 11.250 σκοτώθηκαν στο διάστημα από 11 Φεβρουαρίου, ημέρα έναρξης των επίσημων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στον αριθμό αυτό, σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία του BBC συμπεριελήφθησαν όλοι οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν την περίοδο από τις 11 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι σήμερα. Παράλληλα επισημαίνει ότι αν η ακριβής ημερομηνία θανάτου ήταν άγνωστη, στην καταγραφή ελήφθη υπ’ όψιν η ημερομηνία επιβεβαίωσης του θανάτου που αναφέρεται σε ανοιχτές πηγές. Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών αυτήν την περίοδο είναι φυσικά μεγαλύτερος, προσθέτει το BBC.

Από τον Φεβρουάριο του 2025 επίσημοι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ρωσίας άρχισαν τακτικές επαφές επί διαφόρων θεμάτων μεταξύ των οποίων και η διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Στις 11 Φεβρουαρίου, για πρώτη φορά αφίχθη στην Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στηβ Γουίτκοφ.

Μεταξύ του συνολικού αριθμού των νεκρών που έχουν το 27% ήσαν εθελοντές.

Περίπου το 11% των νεκρών ήσαν επίστρατοι. Ωστόσο, οι πραγματικές απώλειες μεταξύ αυτών μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες, καθώς οι νεκρολογίες δεν αναφέρουν πάντα την ακριβή κατάσταση του αποθανόντος. Εξαιτίας αυτού, είναι συχνά αδύνατο να προσδιοριστεί εάν ένα άτομο πήγε στο μέτωπο εθελοντικά ή επιστρατεύθηκε. Η Ρωσία συνεχίζει επίσης να υφίσταται απώλειες μεταξύ αξιωματικών - συνολικά 5.621 αξιωματικοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής μέχρι τις 22 Αυγούστου. Ανάμεσά τους είναι 12 στρατηγοί (συμπεριλαμβανομένου του Υποστράτηγου του Υπουργείου Εσωτερικών Αντρέι Γκολόβατσκι, ο οποίος καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια φυλάκισης).

Οι πραγματικές απώλειες είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερες από αυτές που καταγράφονται με βάση τις ανοιχτές πηγές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, από τους οποίους το BBC πήρε συνέντευξη, μια ανάλυση που βασίζεται στα στοιχεία των ρωσικών νεκροταφείων, μνημείων πεσόντων και νεκρολογιών αντικατοπτρίζει μόνο το 45% έως 65% του συνολικού αριθμού των νεκρών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω εκτιμήσεις, ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πλευρά θα μπορούσε να κυμαίνεται από 192.049 έως 277.404 νεκρούς επισημαίνει το BBC.

Με πληροφορίες από BBC