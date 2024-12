Η επίθεση του Μασκ στα F-35 και η συζήτηση για τα «ακριβά» μαχητικά αεροσκάφη

Ο Έλον Μασκ, επιφορτισμένος με την καταπολέμηση της σπατάλης σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, έχει πρόσφατα ξεχωρίσει έναν συγκεκριμένο στόχο: τον δαπανηρό στόλο των μαχητικών αεροσκαφών F-35 του Πενταγώνου.

Υπέρμαχος της αυτόνομης τεχνολογίας, ο Έλον Μασκ έχει περάσει τις τελευταίες εβδομάδες χλευάζοντας τα αεροσκάφη F-35 που κατασκευάζει η Lockheed Martin στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τα μαχητικά αεροσκάφη με πιλότους είναι απαρχαιωμένα στην εποχή των drone. Με μόνο αποτέλεσμα τον θάνατο των πιλότων», δήλωσε ο πρόεδρος της SpaceX και της Tesla σε ανάρτηση στην επίσης δική του πλατφόρμα Χ. Ο Έλον Μασκ εναντιώθηκε ειδικότερα στη χρήση F-35 της αμερικανικής εταιρίας Lockheed Martin το οποίο θεωρείται η ναυαρχίδα των αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται το 2015. «Εν τω μεταξύ, έχεις ανόητους που κατασκευάζουν ακόμη μαχητικά αεροσκάφη με πιλότους όπως το F-35», δήλωσε την Κυριακή δημοσιεύοντας ένα βίντεο που παρουσιάζει σε σχηματισμό εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη λίγες δεκάδες μέτρα ψηλά.

The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people.



This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes.



And manned fighter jets are… https://t.co/t6EYLWNegI