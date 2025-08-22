ΕΛΛΑΔΑ
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα» - Προφυλακιστέος ο 28χρονος

«Αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν για αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου» φέρεται να υποστήριξε στον ανακριτή

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα» - Προφυλακιστέος ο 28χρονος
Φωτ. από το σημείο της γυναικοκτονίας της 47χρονης στο Χαλάνδρι / EUROKINISSI
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 28χρονος δράστης, που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τη γυναικοκτονία της 47χρονης, έξω από το σπίτι της στο Χαλάνδρι το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος αποδέχθηκε την πράξη του, ωστόσο αρνήθηκε ότι διέπραξε την ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως του αποδίδεται. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως βρισκόταν σε βρασμό λόγω των αρνητικών σχολίων, που όπως υποστηρίζει, έκανε το θύμα σε βάρος του.

«Αρνούμαι ότι σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν, για αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με τη γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της», φέρεται να υποστήριξε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υπεράσπισή του επικαλείται ζητήματα ψυχικής υγείας, αναφερόμενη σε «ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία» και πως ο συνήγορος του αιτήθηκε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς, ώστε να αποφανθούν για την ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενο τον κατηγορούμενο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

