Ινδία και Πακιστάν ανακοίνωσαν «πλήρη και άμεση» κατάπαυση του πυρός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι επετεύχθη συμφωνία για «πλήρη και άμεση» κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν στην οποία μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μετά από μια μακρά νύχτα διαπραγματεύσεων υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι Ινδία και Πακιστάν συμφώνησαν σε ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ. Συγχαρητήρια και στις δύο χώρες για τη χρήση Κοινής Λογικής και Μεγάλης Ευφυΐας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!», ανέφερε ο Τραμπ.

Facebook Twitter Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και αναπληρωτής πρωθυπουργός, Ισάκ Νταρ, ανακοίνωσε ότι Ινδία και Πακιστάν συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε:

«Το Πακιστάν και η Ινδία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με άμεση ισχύ. Το Πακιστάν ανέκαθεν επιδίωκε την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, χωρίς όμως να συμβιβάζεται ως προς την εθνική του κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα!»

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity! — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) May 10, 2025

Η Ινδία επιβεβαίωσε την άμεση κατάπαυση του πυρός

Με μια σύντομη δήλωση, η Ινδία επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε με το Πακιστάν για άμεση κατάπαυση του πυρός σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.

«Ο γενικός διευθυντής επιχειρήσεων του πακιστανικού στρατού επικοινώνησε σήμερα στις 15:35 με τον ομόλογό του στην Ινδία. Συμφωνήθηκε ότι και οι δύο πλευρές θα σταματήσουν κάθε πολεμική ενέργεια σε ξηρά, αέρα και θάλασσα από τις 17:00 ώρα Ινδίας σήμερα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

LIVE | MEA special briefing as India-#Pakistan conflict spirals



The Ministry of External Affairs is holding the second press conference of the day amid India's #OperationSindoor. https://t.co/ghpQLxnVJL — The Times Of India (@timesofindia) May 10, 2025

Η ανάρτηση του Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι Ινδία και Πακιστάν όχι μόνο συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, αλλά και να ξεκινήσουν διάλογο για ένα ευρύτερο φάσμα ζητημάτων σε ουδέτερη τοποθεσία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, έγραψε:

«Τις τελευταίες 48 ώρες, εγώ και ο αντιπρόεδρος Βανς είχαμε εκτενείς επαφές με Ινδούς και Πακιστανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων των πρωθυπουργών Ναρέντρα Μόντι και Σαχμπάζ Σαρίφ, των υπουργών Εξωτερικών Τζαϊσανκάρ και Μουνίρ, καθώς και των συμβούλων εθνικής ασφάλειας των δύο χωρών.»

Over the past 48 hours, @VP Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 10, 2025

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι κυβερνήσεις Ινδίας και Πακιστάν συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός και στην έναρξη διαλόγου για σειρά ζητημάτων. Συγχαίρουμε τους πρωθυπουργούς Μόντι και Σαρίφ για τη σοφία, τη σύνεση και τη διορατικότητά τους στην επιλογή του δρόμου της ειρήνης.»