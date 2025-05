Ινδία - Πακιστάν: Κλιμακώνεται η ένταση με μπαράζ επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων

Η ένταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν κλιμακώθηκε δραματικά, με αμοιβαίες επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, συγκάλεσε την Εθνική Αρχή Διοίκησης, το ανώτατο όργανο για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και διαχείρισης του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας.

Μετά τα ινδικά πλήγματα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας επικαλούμενος πηγές ασφαλείας ανέφερε πως το Πακιστάν «εξαπέλυσε αντίποινα κατά της ινδικής επιθετικότητας» με στόχο «πολλαπλές τοποθεσίες στην Ινδία», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατός του Πακιστάν γνωστοποίησε ότι είναι σε εξέλιξη επιχείρηση αντιποίνων με το όνομα «Βunyanun Marsoos» σε αντίποινα για την «ινδική επιθετικότητα».

Η επιχείρηση πήρε το όνομά της από ένα εδάφιο του Κορανίου που σημαίνει «άθραυστο τείχος».

Υποστήριξε ότι στοχοθέτησε μια ινδική εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων. «Ο χώρος αποθήκευσης πυραύλων Brahmos έχει εξουδετερωθεί στην περιοχή Μπιάζ».

⚡️BREAKING India has struck a Pakistani military base near the capital Islamabad with missiles This is a massive escalation tbh pic.twitter.com/xT1cwd9KT8

Ο πακιστανικός στρατός υποστηρίζει ότι κατέστρεψε αντιαεροπορικό σύστημα S-400 στην περιοχή Ανταμπούρ του Παντζάμπ, αποθήκη βαλλιστικών πυραύλων BrahMos στην περιοχή Μπεάς, καθώς και το αεροδρόμιο Πατάνκοτ και την αεροπορική βάση Ουνταμπούρ στο ινδικό Κασμίρ. Η Ινδία, από την πλευρά της, δεν έχει αναγνωρίσει απώλειες αεροσκαφών, ενώ το Πακιστάν δηλώνει ότι κατέρριψε πέντε ινδικά μαχητικά κατά τη διάρκεια μεγάλης αερομαχίας, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις.

Νωρίτερα εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ότι η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι έπεσαν σε ινδικό έδαφος.

«Θέλω να σας μεταφέρω συγκλονιστικά νέα, καθώς η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους. Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους έπεσε στο Ανταμπούρ, οι υπόλοιποι πέντε πύραυλοι έπληξαν το Αμριτσάρ στο ινδικό κρατίδιο Παντζάμπ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα, μεσάνυχτα στην Ελλάδα).

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει δεκάδες θύματα μεταξύ αμάχων και στις δύο πλευρές, με τις χώρες-μέλη της G7 να καλούν Ινδία και Πακιστάν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προσέλθουν σε απευθείας διάλογο για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης, καθώς υπάρχει ορατός κίνδυνος για την περιφερειακή σταθερότητα.

#BREAKING: Multiple explosions heard at Noor Khan Air Base of Pakistan Air Force in Rawalpindi - Headquarters of the Pakistan Army. Tit for Tat action by India after Pakistan Army launched attack on India Air bases and Military Stations. pic.twitter.com/L1MqRsMY9Q