Πακιστάν: Το Ισλαμαμπάντ έπληξε στόχους στην Ινδία - Εκκλήσεις για αποκλιμάκωση από τη διεθνή διπλωματία

Το Πακιστάν απάντησε σήμερα με επιθέσεις σε στόχους στην Ινδία, μετά από πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Νέο Δελχί εναντίον πακιστανικών αεροπορικών βάσεων, εντείνοντας μία από τις σοβαρότερες συγκρούσεις των τελευταίων τριών δεκαετιών μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 50 αμάχους.

Τα κράτη μέλη της G7 ζήτησαν «άμεση αποκλιμάκωση», ενώ οι ΗΠΑ, παραδοσιακός σύμμαχος του Πακιστάν αλλά τα τελευταία χρόνια πιο κοντά στην Ινδία, προσφέρθηκαν να μεσολαβήσουν για τη μείωση της έντασης.

Πηγές από τις πακιστανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι ο στρατός του Πακιστάν ανταπέδωσε σήμερα, μετά την επίθεση του Νέου Δελχίου τη νύχτα σε πακιστανικές αεροπορικές βάσεις, μία εκ των οποίων βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ.

Ο ινδικός στρατός επιβεβαίωσε νέα επίθεση από το Πακιστάν, κυρίως με drones, κατά μήκος των δυτικών συνόρων, καταγγέλλοντας «προφανή κλιμάκωση» από την πλευρά του Πακιστάν.

Πέντε άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Τζαμού του ινδικού Κασμίρ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το Πακιστάν υποστήριξε ότι η Ινδία είχε εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις σε τρεις αεροπορικές βάσεις, αλλά το πακιστανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε τους περισσότερους πυραύλους.

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ότι «η Ινδία επιτέθηκε με πυραύλους στις βάσεις Νουρ Χαν, Μουρίντ και Σορκότ».

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάζα Ασίφ, διευκρίνισε ότι δεν έχει συγκληθεί η Εθνική Αρχή Διοίκησης, το ανώτατο όργανο για θέματα εθνικής ασφάλειας, διαψεύδοντας προηγούμενη ανακοίνωση του στρατού.

Την Τετάρτη, ο ινδικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στο Πακιστάν ως αντίποινα για την επίθεση στις 22 Απριλίου στο ινδικό Κασμίρ.

Η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν για υποστήριξη της τζιχαντιστικής οργάνωσης που θεωρεί υπεύθυνη για την επίθεση, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 26 άτομα στην τουριστική πόλη Παχαλγκάμ, ενώ το Ισλαμαμπάντ αρνείται κάθε εμπλοκή.

Από τότε, πυραυλικές και πυροβολικές επιθέσεις, καθώς και επιθέσεις με drones, διαδέχονται η μία την άλλη μεταξύ των δύο χωρών, που παραμένουν αντίπαλες από τον διαχωρισμό τους το 1947, παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Τετάρτη και στις δύο χώρες, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις.

Ινδία - Πακιστάν: Διπλωματικός πυρετός για αποκλιμάκωση

Η Ομάδα των 7 (G7) προειδοποίησε με ανακοίνωσή της κατά «της συνέχισης της στρατιωτικής κλιμάκωσης η οποία απειλεί σοβαρά την περιφερειακή σταθερότητα». Ζήτησε εξάλλου από τις δύο χώρες «να ξεκινήσουν άμεσο διάλογο με στόχο την ειρηνική επίλυση» της κρίσης.

Από την πλευρά του ο Ρούμπιο είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ινδίας και του Πακιστάν, όπως και με τον επικεφαλής του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ. Ο Αμερικανός υπουργός «συνεχίζει να καλεί τις δύο πλευρές να βρουν τρόπους ώστε να καταλήξουν στην αποκλιμάκωση και πρότεινε τη συνδρομή των ΗΠΑ ώστε να ξεκινήσουν εποικοδομητικές συνομιλίες με στόχο να αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Και η Κίνα ζήτησε σήμερα από τις δύο αντίπαλες χώρες να αποφύγουν την κλιμάκωση.

«Ζητάμε έντονα τόσο από την Ινδία όσο και από το Πακιστάν να δώσουν προτεραιότητα στην ειρήνη και τη σταθερότητα, να παραμείνουν ψύχραιμες, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να ξαναβρούν τον δρόμο προς μια πολιτική διευθέτηση με ειρηνικά μέσα, αποφεύγοντας να λάβουν μέτρα που θα όξυναν περαιτέρω την ένταση», σημείωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

