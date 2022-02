Ο τραγουδιστής των Green Day, Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, στράφηκε στα social media για βοήθεια, προκειμένου να εντοπίσει αυτοκίνητο που εκλάπη από την Κόστα Μέσα, στην Καλιφόρνια.

Δημοσίευσε φωτογραφίες του αυτοκινήτου- ένα Chevy II του 1962- και ζήτησε από τους 1,1 εκατομμύρια followers του να τον ενημερώσουν την αστυνομία αν δουν το αυτοκίνητο, ή αν έχουν πληροφορίες.

«Είναι στην οικογένεια των Green Day για 30 χρόνια», έγραψε ο τραγουδιστής και κιθαρίστας για το αυτοκίνητο συμπληρώνοντας «παρακαλώ, αναδημοσιεύστε και βρείτε αυτό το αυτοκίνητο». Η ανάρτησή του συγκέντρωσε 1.900 retweets και 3.700 likes.

My car was STOLEN 1962 Chevy II. This car is near and dear to all our hearts and has been in the GD family for over 30 years. Please send any sighting, tips or info to the Costa Mesa police. Incident # 2015,2016. Please call 714-754-5280 please re-post, & find this car!! pic.twitter.com/BkcaBcxaDg