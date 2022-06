Ο Στόλτενμπεργκ έκανε βαρκάδα με την Σουηδή πρωθυπουργό

Στη Σουηδία βρέθηκε ο γ.γ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στο πλαίσιο της συνάντησής του με την Σουηδή πρωθυπουργό για την επικείμενη ένταξη της χώρας.

Οι δύο αξιωματούχοι ξέκλεψαν λίγο χρόνο από τις υποχρεώσεις τους και έκαναν μία βαρκάδα με τον γ.γ του ΝΑΤΟ να κάνει και σχετική ανάρτηση με τη φωτογραφία τους.

«Υπέροχη επίσκεψη με την Μαγκνταλένα Άντερσον θα συζητήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία & την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Οι ανησυχίες που εγείρει η Σύμμαχός μας Τουρκία πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Εργαζόμαστε για να βρούμε μια λύση το συντομότερο δυνατό,» έγραψε αναρτώντας τη φωτογραφία με τους δυο τους μέσα στη βάρκα.

