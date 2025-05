Ο Σαμ Άλτμαν «καίει» το ελαιόλαδο και οι Financial Times τον τρολάρουν

Σε μια στιγμή χαλάρωσης στην κουζίνα του, ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, κατάφερε να μετατρέψει ένα απλό μαγείρεμα σε viral case study... κακής χρήσης ελαιολάδου. Η εφημερίδα Financial Times τον επισκέφθηκε στο πλαίσιο της στήλης «Lunch with the FT» και κατέγραψε, με μπόλικο χιούμορ αλλά και γνήσιο σοκ, την «προσβολή» του Άλτμαν απέναντι στο βασικό συστατικό της μεσογειακής κουζίνας.

Ο Άλτμαν, χρησιμοποιώντας το δημοφιλές brand Graza —που διαθέτει δύο διακριτούς τύπους: το «Sizzle» για μαγείρεμα και το εκλεκτό «Drizzle» για τελείωμα στο πιάτο— αποφάσισε να σοτάρει σκόρδο και λαχανικά χρησιμοποιώντας το... λάθος μπουκάλι. Το «Drizzle», δηλαδή το ακριβό ελαιόλαδο που δεν αντέχει το τηγάνι, κατέληξε στην κατσαρόλα, ενώ το «Sizzle» έμεινε άθικτο λίγα εκατοστά πιο πέρα.

Η FT δεν το άφησε ασχολίαστο. «Είναι σαν να βράζεις βασιλικό αντί για σπανάκι» έγραψε η δημοσιογράφος Amanda Silberling, παρομοιάζοντας το μαγειρικό σφάλμα με «κάψιμο χαρτονομισμάτων στο τηγάνι» – κάτι που, όπως υπαινίσσεται, ταιριάζει στο DNA της Silicon Valley.

Η ειρωνεία αποκτά βάθος αν αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά της OpenAI. Παρά τη χρηματοδότηση-μαμούθ των 40 δισ. δολαρίων που συγκέντρωσε φέτος, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες περίπου 5 δισ. δολαρίων το 2024. Ακόμα και το «πανάκριβο» ChatGPT Pro των 200 δολαρίων μηνιαίως δεν κάλυπτε το λειτουργικό κόστος, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η χρήση του λάθος λαδιού μπορεί να μοιάζει ασήμαντη, αλλά για την FT είναι ενδεικτική μιας ευρύτερης νοοτροπίας: εκείνης της άγνοιας για την αξία των πόρων —είτε πρόκειται για ελαιόλαδο είτε για κεφάλαια επενδυτών.

Ο ίδιος ο Άλτμαν δεν σχολίασε το γαστρονομικό του φάουλ. Όμως το internet έσπευσε να γεμίσει τα κοινωνικά δίκτυα με memes και ειρωνικά σχόλια: «Αν έτσι διαχειρίζεται το λάδι, φαντάσου πώς γράφει τον κώδικα». Και κάπως έτσι, ένας από τους ισχυρότερους άνδρες της τεχνολογίας έγινε –έστω προσωρινά– στόχος των ιεροφαντών της κουζίνας.

Τελικά, η ερώτηση δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά αν θα αλλάξει ποτέ ο τρόπος που οι δισεκατομμυριούχοι χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο.