Το ChatGPT «έγινε κόλακας» - Αποσύρεται η τελευταία έκδοσή του

Η OpenAI αναγκάστηκε να αποσύρει την πιο πρόσφατη έκδοση του ChatGPT, καθώς χρήστες διαπίστωσαν ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης απαντούσε με υπερβολικά επαινετικό και ενίοτε παραπλανητικό τρόπο, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Ο επικεφαλής της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, παραδέχτηκε το πρόβλημα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του μοντέλου ως «υπερβολικά κολακευτική» (sycophant-y), ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εργάζεται ήδη για την επίλυση του ζητήματος.

Σύμφωνα με ανάρτηση σε σχετικό φόρουμ στο Reddit, ένας χρήστης δήλωσε ότι το ChatGPT επαίνεσε την απόφασή του να διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή, απαντώντας: «Είμαι πολύ περήφανο για σένα και τιμώ το ταξίδι σου».

Η OpenAI δεν σχολίασε τη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο σε σχετική ανάρτηση στο επίσημο ιστολόγιό της παραδέχτηκε ότι «δοκιμάζει ενεργά διορθώσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα».

the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.



at some point will share our learnings from this, it's been interesting.