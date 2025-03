Ο πύραυλος της SpaceX έφτασε στον ISS - Η στιγμή της συνάντησης με τους αστροναύτες της NASA

Μετά από σχεδόν εννέα μήνες αναμονής, κάψουλα της SpaceX έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι οι αστροναύτες της ΝASA.

Οι δύο αστροναύτες της NASA βρέθηκαν στο διάστημα τον Ιούνιο για ένα ταξίδι λίγων ημερών, που τελικά κατέληξε σε ταξίδι σχεδόν εννέα μηνών. Πλέον, Σούνι Γουίλιαμς και Μπουτς Γουίλμορ θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Γη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, απαθανάτισε τη συγκινητική στιγμή όπου το SpaceX Crew Dragon συνδέεται με το ISS και οι αστροναύτες αγκαλιάστηκαν με το πλήρωμα που θα τους αντικαταστήσει.

Το Crew-10 αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA, Anne McClain και Nichole Ayers, τον Ιάπωνα Takuya Onishi και τον Ρώσο Kirill Peskov. Για δύο ημέρες θα παραμείνουν στο διάστημα όλοι οι αστροναύτες μαζί και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής.

«Ο Μπουτς και η Σούνι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και είμαστε ενθουσιασμένοι που τους φέρνουμε πίσω», ανέφερε από την πλευρά του ο διευθυντής του εμπορικού προγράμματος πληρώματος της NASA.

SPACE X Dragon Hatch OPEN —successfully boarding the International Space Station for NASA rescue mission

