Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ποζάρει με τα νέα «βασιλικά κουτάβια» για τα 43α γενέθλιά του

Με μια τρυφερή φωτογραφία παρέα με τέσσερα κουτάβια γιόρτασε τα 43 του χρόνια ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Η εικόνα, που τραβήχτηκε από την Πριγκίπισσα της Ουαλίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Γουίνδσορ, δημοσιεύτηκε από το Παλάτι του Κένσινγκτον στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη φωτογραφία, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίζεται καθισμένος στο γρασίδι μαζί με την οικογενειακή τους κόκερ σπάνιελ, την Όρλα, και τρία από τα τέσσερα κουτάβια που γέννησε τον Μάιο. Το μήνυμα συνοδευόταν από την υπογραφή «με αγάπη» από την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους, Τζορτζ, Σαρλότ και Λούις, καθώς και «τα κουτάβια», πλαισιωμένα από ένα emoji πατούσας.

Happy birthday! Love C, G, C, L, Orla and the puppies! 🐾 pic.twitter.com/1lgNT1o2pK