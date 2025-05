Ο Πούτιν πρότεινε απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε σήμερα τη διεξαγωγή «απευθείας» και «χωρίς προαπαιτούμενα» διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου την 15η Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, απορρίπτοντας το τελεσίγραφο της Δύσης για πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός.

«Δεν ήταν η Ρωσία που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το 2022. Ήταν το Κίεβο. Παρ’ όλα αυτά, προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβουμε τις απευθείας διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα», δήλωσε ο Πούτιν σε εκπροσώπους του Τύπου στο Κρεμλίνο.

Putin announced that Russia is ready to resume direct negotiations with Ukraine without any preconditions on May 15th in Istanbul. 🙄 pic.twitter.com/ZM2r0vUxIo