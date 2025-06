Ο Όρμπαν πανηγυρίζει: «Φανταστική νίκη», λέει για Ναβρότσκι στην Πολωνία

Τη νίκη του υπερεθνικιστή υποψηφίου Καρόλ Ναβρότσκι στις προεδρικές εκλογές της Πολωνίας χαιρέτισε με ενθουσιασμό ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, λίγες ώρες αφότου ο νέος πρόεδρος επικράτησε οριακά του φιλοευρωπαίου δημάρχου της Βαρσοβίας.

«Πόσο σασπένς! Συγχαρητήρια στον πρόεδρο @NawrockiKn για τη φανταστική νίκη του στις πολωνικές προεδρικές εκλογές», έγραψε ο Όρμπαν στην πλατφόρμα X, υποδηλώνοντας την πολιτική του ταύτιση με τον νέο ηγέτη, καθώς και οι δύο προασπίζονται την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντιδιαστολή με τις κεντρικές εξουσίες των Βρυξελλών. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας», πρόσθεσε.

What a nail-biter! Congratulations to President @NawrockiKn on his fantastic victory in the Polish presidential elections. We are looking forward to working with you on strengthening the Visegrad cooperation. Powodzenia, Panie Prezydencie!