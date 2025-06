Εκλογές στην Πολωνία: Ο συντηρητικός Ναβρότσκι κέρδισε τον β' γύρο

Ο συντηρητικός Κάρολ Ναβρότσκι κέρδισε τον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία, σύμφωνα με την τελική καταμέτρηση των ψήφων σήμερα Δευτέρα (2/6).

Αν και χθες, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls, υπήρχε οριακό προβάδισμα για τον κεντρώο Ραφάλ Τρασκόφσκι, ο Ναβρότσκι κέρδισε το 50,89% των ψήφων σε μια πολύ αμφίρροπη αναμέτρηση εναντίον του φιλελεύθερου δημάρχου της Βαρσοβίας Τρασκόφσκι, ο οποίος έλαβε 49,11%.

Η αμφίρροπη αναμέτρηση είχε φέρει τη χώρα σε δύσκολη θέση από τον πρώτο γύρο δύο εβδομάδες νωρίτερα, με τη χώρα να είναι διαιρεμένη ανάμεσα στον ευρωπαϊστή Τρασκόφσκι και τον συντηρητικό Ναβρότσκι.

Το αποτέλεσμα δείχνει ότι η Πολωνία αναμένεται να ακολουθήσει μια πιο εθνικιστική πορεία υπό τον νέο ηγέτη της, ο οποίος υποστηρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής εξουσίας στο πολωνικό σύστημα ανήκει στον πρωθυπουργό που επιλέγεται από το κοινοβούλιο. Ωστόσο, ο ρόλος του προέδρου δεν είναι απλώς εθιμοτυπικός. Το αξίωμα έχει την εξουσία να επηρεάζει την εξωτερική πολιτική και να ασκεί βέτο στη νομοθεσία.

Ο Ναβρότσκι θα διαδεχθεί τον Αντρέι Ντούντα, έναν συντηρητικό του οποίου η δεύτερη και τελευταία θητεία λήγει στις 6 Αυγούστου.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2023, στο τέλος μιας κυβέρνησης συνασπισμού που καλύπτει ένα ευρύ ιδεολογικό χάσμα: τόσο ευρύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει ορισμένες από τις προεκλογικές υποσχέσεις του Τουσκ, όπως η χαλάρωση του περιοριστικού νόμου για τις αμβλώσεις.

Αλλά το δικαίωμα για βέτο του Ντούντα υπήρξε ένα ακόμη εμπόδιο. Έχει εμποδίσει τον Τουσκ να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του να ανατρέψει νόμους που πολιτικοποιούσαν το δικαστικό σύστημα με τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε αντιδημοκρατικό.

Τώρα φαίνεται ότι ο Τουσκ δεν θα έχει κανέναν τρόπο να εκπληρώσει αυτές τις υποσχέσεις, τις οποίες είχε δώσει τόσο στους ψηφοφόρους όσο και στην ΕΕ.

Ο Ναβρότσκι, ένας 42χρονος ιστορικός, επιλέχθηκε από το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για ένα νέο ξεκίνημα.

Το κόμμα κυβέρνησε την Πολωνία από το 2015 έως το 2023, όταν έχασε την εξουσία από έναν κεντρώο συνασπισμό με επικεφαλής τον Τουσκ. Ορισμένοι πολιτικοί παρατηρητές προέβλεψαν ότι το κόμμα δεν θα επέστρεφε ποτέ, και ο Ναβρότσκι επιλέχθηκε ως ένα νέο πρόσωπο που δεν θα «καεί» από τα σκάνδαλα των οκτώ ετών διακυβέρνησης του κόμματος.

Ο Ναβρότσκι ήταν πρόσφατα επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης, το οποίο «αγκαλιάζει» εθνικιστικές ιστορικές αφηγήσεις. Ηγήθηκε των προσπαθειών για την ανατροπή μνημείων του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού στην Πολωνία, και η Ρωσία απάντησε βάζοντάς τον σε λίστα καταζητούμενων, σύμφωνα με δημοσιεύματα των πολωνικών μέσων ενημέρωσης.

Οι υποστηρικτές του Ναβρότσκι τον περιγράφουν «ως την ενσάρκωση των παραδοσιακών, πατριωτικών αξιών. Όσοι αντιτίθενται στις κοσμικές τάσεις, τον έχουν αγκαλιάσει, θεωρώντας τον ως αντανάκλαση των παραδοσιακών αξιών με τις οποίες μεγάλωσαν» σχολιάζει το Αssociated Press.

Ο Ναβρότσκι είχε διαβεβαιώσει τους υποστηρικτές του ότι «αυτή τη νύχτα, θα κερδίσουμε και θα σώσουμε την Πολωνία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ήθελε τον Ναβρότσκι ως πρόεδρο της Πολωνίας.

Η συντηρητική ομάδα CPAC πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα για να δώσει ώθηση στον Ναβρότσκι. Η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και «εξέχουσα σύμμαχος» του Τραμπ, επαίνεσε έντονα τον Ναβρότσκι και προέτρεψε τους Πολωνούς να τον ψηφίσουν.

