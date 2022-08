Ο οίκος Balenciaga σχεδίασε T-shirt για να ενισχύσει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο οίκος Balenciaga υποστηρίζει την πλατφόρμα United24 για βοήθεια προς τους πρόσφυγες.

Πιο συγκεκριμένα, το 100% των καθαρών κερδών από την πώληση T-shirt που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό του θα διατεθεί στις ανθρωπιστικές προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας του οργανισμού Rebuild Ukraine.

Το T-shirt από οργανικό βαμβάκι φέρει ουκρανική σημαία στο μπροστινό μέρος και έναν κωδικό QR στο πίσω μέρος.

