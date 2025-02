Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει περάσει το 17% της προεδρίας του παίζοντας γκολφ

Το Trump Golf Tracker, έδειξε πως μέχρι σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει περάσει το 17% της προεδρίας του γκολφ παίζοντας γκολφ.

Ο νεοσύστατος ιστότοπος, που έχει γίνει viral προκαλώντας φρενίτιδα στα social media, έδειξε πως ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από τις πρώτες 28 ημέρες της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, έχει «ξοδέψει» τις πέντε, παίζοντας γκολφ.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία και τα ποσοστά, από τις 20 Ιανουαρίου που ανέλαβε εκ νέου το προεδρικό αξίωμα, έχει ξοδέψει σχεδόν το ένα πέμπτο του χρόνου του για γκολφ, δηλαδή πέντε ημέρες από τις 28, αριθμός που ισοδυναμεί με 17,86%.

