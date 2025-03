Ο Ντόναλντ Τούσκ προσφέρει στρατιωτική εκπαίδευση σε διάσημο ηθοποιό για να γίνει ο νέος Τζέιμς Μποντ

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έκανε μία χιουμοριστική προσφορά στον Αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη Τζέσε Άιζενμπεργκ, ο οποίος απέκτησε πρόσφατα την πολωνική υπηκοότητα, προτείνοντας του να του δώσει στρατιωτική εκπαίδευση που θα του δώσει «τον νέο ρόλο του Τζέιμς Μποντ».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος της Πολωνίας απένειμε την υπηκοότητα της χώρας στον Άιζενμπεργκ, ο οποίος έχει πολωνική καταγωγή. Το Σάββατο, 15 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανήρτησε ένα βίντεο στο X (πρώην Twitter) που τον έδειχνε να παρακολουθεί ένα απόσπασμα από μια εμφάνιση του Άιζενμπεργκ στην εκπομπή The Tonight Show του NBC.

Σε εκείνη την εμφάνιση, ο Άιζενμπεργκ είπε γελώντας ότι μια ημέρα αφού έλαβε την υπηκοότητα κοίταξε τις ειδήσεις «και η κορυφαία είδηση ήταν “Η Πολωνία απαιτεί τώρα από όλους τους άνδρες να συμμετέχουν σε στρατιωτική εκπαίδευση”».

Στο βίντεό του, ο Τουσκ λέει: «Αγαπητέ Τζέσι, δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να φοβάσαι!», συμπληρώνοντας ότι η στρατιωτική εκπαίδευση είναι εθελοντική.

«Ελάτε λοιπόν στην Πολωνία! Και θα σας δώσουμε τέτοια εκπαίδευση που, ο νέος ρόλος του Τζέιμς Μποντ θα γίνει δικός σας!»

Jesse, zapraszam do Polski!

Jesse, come over to Poland! pic.twitter.com/oF04BQVRbK