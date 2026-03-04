Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ εύχονται «χρόνια πολλά» στον γιο τους Μπρούκλιν παρά την κρίση στη σχέση τους

Σε δήλωσή του τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ διατύπωσε αρκετές κατηγορίες εναντίον των γονιών του, μεταξύ των οποίων ότι προσπάθησαν να «καταστρέψουν» τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Οι γονείς του δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τη ρήξη, ωστόσο και οι δύο δημοσίευσαν φωτογραφίες και ευχές γενεθλίων προς τον γιο τους την Τετάρτη.

«Είκοσι επτά σήμερα», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα emoji συγκινημένων ματιών και μια λευκή καρδιά. «Χρόνια πολλά, Bust, σ’ αγαπάμε».

Τα λόγια του συνόδευε μια φωτογραφία του ίδιου και της Βικτόρια Μπέκαμ σε πισίνα μαζί με τον Brooklyn όταν ήταν παιδί.

Μια δεύτερη φωτογραφία που ανήρτησε ο Ντέιβιντ, στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος με τον μικρό Brooklyn σε ασπρόμαυρο, είχε παρόμοια λεζάντα:

«Χρόνια πολλά Bust. Αγάπη x».

Το «Buster» είναι το παρατσούκλι που χρησιμοποιεί ο Ντέιβιντ Μπέκαμ για τον πρωτότοκο γιο του και το έχει μάλιστα τατουάζ στον λαιμό του. «Πάντα αποκαλούσα τον Μπρούκλιν Buster από την ημέρα που γεννήθηκε», είχε εξηγήσει στο παρελθόν.

Η Βικτόρια Μπέκαμ έστειλε επίσης ευχές γενεθλίων, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της με τον Μπρούκλιν όταν ήταν νήπιο, συνοδευόμενη από μια σειρά από emoji καρδιές και γράφοντας:

«Χρόνια πολλά για τα 27α γενέθλιά σου Μπρούκλιν, σ’ αγαπώ πάρα πολύ».