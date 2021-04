Ο Νόελ Κλαρκ κατηγορείται πως «θώπευε, παρενοχλούσε και έκανε bullying» σε 20 γυναίκες

Μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, η Bafta ανέστειλαν την ιδιότητα μέλους του ηθοποιού και σκηνοθέτη Νόελ Κλαρκ, που πριν από μερικές εβδομάδες έλαβε ένα από τα κορυφαία βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

«Υπό το φως του άρθρου στον Guardian, που παρουσίασε για πρώτη φορά φορά αναλυτικές περιγραφές με σοβαρές καταγγελίες για τη συμπεριφορά του Νόελ Κλαρκ, αναστείλαμε άμεσα τη βράβευση και την ιδιότητα μέλους του από την BAFTA, μέχρι νεωτέρας», αναφέρει η ανακοίνωση της Ακαδημίας.

