Τη δεκαετία του ’80 ο Nick Kamen ήταν μοντέλο. Αυτό ήταν βασικά, το μοντέλο που ξεγυμνωνόταν στο διαφημιστικό της Levis 501 (το «Laundrette») υπό τους ήχους του «I Heard it through the grapevine του Marvin Gaye» και έκανε περιζήτητο το συγκεκριμένο τζιν παντελόνι (800% είχαν αυξηθεί οι πωλήσεις του μετά το βίντεο).

Το τραγούδι έκανε ξανά καριέρα στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και έγινε για δεύτερη φορά top-10 επιτυχία, ενώ ο Nick Kamen πέρασε από τις σελίδες των trendy περιοδικών της εποχής (Face, i-D) και δοκίμασε και την τύχη του στο τραγούδι. Το 1987 η φόρα που του είχε δώσει η δημοσιότητα είχε ως αποτέλεσμα ένα άλμπουμ στην Sire Records, σε παραγωγή της Madonna και του Stephen Bray. Μάλιστα, είχε σκοπό να του γράψει και κομμάτια, αλλά επειδή γύριζε την ταινία Who’s That Girl και δεν είχε χρόνο, του έδωσε μόνο ένα κομμάτι, το οποίο δεν είχε χωρέσει στο «True Blue».

Το «Each Time You Break My Heart» ήταν η μόνη επιτυχία του Nick Kamen, ήταν και το πρώτο single από το άλμπουμ. Η Madonna, εκτός από τη σύνθεση και την παραγωγή του κάνει και φωνητικά, έτσι η επιτυχία ήταν αναπόφευκτη. Ήταν και καλό ποπ τραγούδι.

Ο Nick Kamen πέθανε στα 59 του, η οικογένειά του έβγαλε σήμερα ανακοίνωση και ο Boy George τον αποχαιρέτησε με ένα post στο Instagram που τον χαρακτηρίζει «τον πιο όμορφο και γλυκό άντρα».