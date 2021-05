O Μπομπ Ντίλαν γίνεται 80 ετών αύριο Δευτέρα και η γενέτειρά του έχει ετοιμάσει ένα τεράστιο πρόγραμμα με εκδηλώσεις και αφιερώματα προς τιμή του.

Η κομητεία του Σεντ Λούις, στην οποία ανήκει το Χίμπινγκ, η μικρή αυτή πόλη της Μινεσότα, εξέδωσε, διακήρυξη με την οποία ανακηρύχθηκε φέτος «Έτος εορτασμού του Ντίλαν».

Η Star Tribune της Μινεσότα απαριθμεί 80 πράγματα για τον τοπικό ήρωα. Την ίδια ώρα, το Folk Radio εκτελεί σε live streaming με τίτλο "Dignity", αφιερώματα από τις μουσικές του.

Εκτός από, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στα 100 πανεπιστημιακά μαθήματα με θέμα τον Μπομπ Ντίλαν και τα 2.000 βιβλία για αυτόν, προστίθενται πλέον νέες σειρές podcast, συμπεριλαμβανομένου του Jokermen, και μιας σειράς του BBC Radio 4, «It Not Me Me, που ψάχνετε: Bob Dylan at 80».

Αυτό το Σαββατοκύριακο, το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Τάλσα φιλοξενεί διαδικτυακό συνέδριο για τον τραγουδοποιό και μεταξύ των σεμιναρίων περιλαμβάνεται το "Ο Dylan ως έμπνευση για έναν σεξολόγο".

Ο τραγουδοποιός ωστόσο ενδέχεται να μην εκτιμήσει τόσο την προσπάθεια αυτή για τα γενέθλιά του. Εξάλλου, ούτε στην Ακαδημία Νόμπελ είχε ανταποκριθεί το 2016.

Ένα μέλος της επιτροπής παραπονέθηκε τότε ότι ο Ντίλαν ήταν «ασεβής και αλαζονικός».

«Ήταν ένα κοσμικό δώρο πάντα ένα βήμα μπροστά, και παρέμενε μόνος του πάντα ένα βήμα μακριά», λέει ο Ντάνι Φιλντς, μουσική φιγούρα της Νέας Υόρκης.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο Ντίλαν παραιτήθηκε από τον έλεγχο περίπου 600 τραγουδιών σε αντάλλαγμα για περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια.

Το πρόσφατο άλμπουμ του, Rough and Rowdy Ways, αναθεωρήθηκε από τον NME ως «αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη ποιητική του δήλωση μέχρι στιγμής».

«Θα χρειαστούν 100 χρόνια μέχρι να με καταλάβουν!» ισχυρίστηκε κάποτε ο Ντίλαν και μάλλον είχε δίκιο.

Με πληροφορίες του Guardian