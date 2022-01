Ο Μπιλ Μάρεϊ ζέστανε τις καρδιές των περαστικών ένα κρύο απόγευμα στη Νέα Υόρκη, με ένα μίνι ρεσιτάλ-έκπληξη στο Washington Square Park της Νέας Υόρκης.

Ο 71χρονος μαζί με τους τακτικούς ακομπανιατέρ του, τον τσελίστα Γιαν Βόγκλερ, τη βιονονίστα, Μίρα Γουάνγκ και την πιανίστα Βανέσα Πέρες, έδωσαν μια παράσταση «στο πόδι», προκαλώντας το ενθουσιώδες χειροκρότημα των περαστικών.

Αφού προέτρεψε τους περαστικούς να τραγουδήσουν μαζί του το "It Ain’t Necessarily So", ο Μάρεϊ απήγγειλε το Dog του ποιητή Λόρενς Φερλινγκέτι, ο οποίος, όπως είπε ο ηθοποιός, «πέρασε πολύ χρόνο σ'αυτό το πάρκο».

Just another day in NYC…Bill Murray singing “I Feel Pretty” in Washington Square Park with Jan Vogler on the cello



Via: bigcmayer(IG) pic.twitter.com/NM5jZU5c4g