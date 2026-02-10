Ο Μαρκ Άντονι λέει πως όσα ακούγονται για τη διαμάχη των Μπέκαμ «απέχουν πολύ από την αλήθεια»

Ο Μαρκ Άντονι χαρακτήρισε τη ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ «εξαιρετικά δυσάρεστη», προσθέτοντας ωστόσο ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει παρουσιαστεί «απέχει πολύ από την αλήθεια».

Ο 57χρονος καλλιτέχνης είχε τραγουδήσει στη δεξίωση του γάμου του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ το 2022 και διατηρεί στενή φιλία με την οικογένεια Μπέκαμ.

Ωστόσο, ο Μπρούκλιν δήλωσε πρόσφατα ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε ο πρώτος χορός του ζευγαριού στον γάμο τον έκανε να νιώσει «άβολα και ταπεινωμένος», καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μαρκ Άντονι τον κάλεσε να χορέψει με τη μητέρα του αντί με τη σύζυγό του.

Ο Μπρούκλιν πρόσθεσε ότι η μητέρα του χόρεψε «με πολύ ακατάλληλο τρόπο» μαζί του. Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν σχολιάσει δημόσια μετά τη δήλωση του γιου τους.

Μιλώντας στο Hollywood Reporter, ο Μαρκ Άντονι δήλωσε: «Δεν έχω τίποτα να πω για όσα συμβαίνουν με την οικογένεια. Είναι μια υπέροχη, υπέροχη οικογένεια. Τους γνωρίζω από πριν γεννηθούν τα παιδιά. Είμαι νονός του Κρουζ. Είμαι πολύ κοντά τους. Αλλά δεν έχω τίποτα να πω για το τι συνέβη εκεί».

Πρόσθεσε επίσης: «Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο το πώς εξελίσσεται όλο αυτό - αλλά ο τρόπος που παρουσιάζεται απέχει πολύ από την αλήθεια».

Στις 19 Ιανουαρίου, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε μια εξασέλιδη δήλωση στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τη ρήξη ανάμεσα σε εκείνον, τη σύζυγό του και την υπόλοιπη οικογένεια Μπέκαμ. Κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπάθησαν να «καταστρέψουν τη σχέση» του με την Νίκολα Πελτζ και ανέφερε ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση.

Ο 26χρονος υποστήριξε επίσης ότι η μητέρα του «οικειοποιήθηκε» τον πρώτο του χορό με τη σύζυγό του, ο οποίος, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί εβδομάδες νωρίτερα ως ρομαντικός χορός.

Ο DJ του γάμου, Fat Tony, είχε δηλώσει στο ITV This Morning ότι «η όλη κατάσταση ήταν πραγματικά άβολη για όλους στην αίθουσα». Αργότερα διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε τίποτα το προκλητικό στον χορό, διαψεύδοντας τις υπερβολές που κυκλοφόρησαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μαρκ Άντονι κάλεσε στη σκηνή «την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα» για τον πρώτο χορό του Μπρούκλιν, αλλά ανέφερε το όνομα της Βικτόρια Μπέκαμ αντί της νύφης, γεγονός που - όπως είπε - οδήγησε τη Νίκολα Πελτζ να αποχωρήσει από την αίθουσα κλαίγοντας.

Με πληροφορίες από BBC