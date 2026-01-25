Βικτόρια Μπέκαμ: Ο DJ του γάμου του Μπρούκλιν μιλά για τον «άβολο» χορό της

«Όλη η κατάσταση ήταν πραγματικά άβολη για όλους όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα», παραδέχτηκε ο Βρετανός DJ

Ο DJ του γάμου του Μπρούκλιν Μπέκαμ έδωσε τη δική του εκδοχή για τον «άβολο» χορό ανάμεσα στον γαμπρό και τη μητέρα του, Βικτόρια.

Τη Δευτέρα, ο Μπρούκλιν, πρωτότοκος γιος της Βικτόρια Μπέκαμ, με μια σειρά αναρτήσεων για τους διάσημους γονείς του υποστήριξε – μεταξύ άλλων – ότι η μητέρα του «καπέλωσε» τον πρώτο του χορό με τη σύζυγό του, την ηθοποιό Νίκολα Πελτζ.

Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του, πρώην μέλος των Spice Girls, «χορεύε πάνω μου με πολύ ακατάλληλο τρόπο μπροστά σε όλους», αφήνοντάς τον να αισθάνεται «άβολα» και «ταπεινωμένος».

Ο DJ Fat Tony, που είχε αναλάβει τη μουσική στο πάρτι του γάμου, δήλωσε ότι «όλη η κατάσταση ήταν πραγματικά άβολη για όλους όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βικτόρια Μπέκαμ: Στην κορυφή των βρετανικών charts εν μέσω της ρήξης με τον γιο της Μπρούκλιν

Μετά τις έντονες εικασίες γύρω από το σχόλιο του Μπρούκλιν για τον χορό της μητέρας του, ο DJ είπε: «Δεν υπήρχε καμιά προκλητική χορευτική κίνηση, καμία μαύρη στολή γάτας, καμία δράση τύπου Spice Girl».

Ο Μαρκ Άντονι εμφανίστηκε στη δεξίωση του γάμου και κάλεσε τον Μπρούκλιν στη σκηνή, ανέφερε ο DJ – του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Τόνι Μάρνοκ – στην εκπομπή This Morning του ITV την Παρασκευή.

«Το επόμενο λεπτό, όλοι περίμεναν ότι θα ανέβαινε η Νίκολα για τον πρώτο χορό», είπε.

Σύμφωνα με τον Μάρνοκ, ο Άντονι κάλεσε στη συνέχεια «την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα» να ανέβει στη σκηνή μαζί με τον Μπρούκλιν – αλλά ανέφερε το όνομα της Βικτόρια αντί της Νίκολα.

Αυτό, όπως πρόσθεσε, οδήγησε τη νύφη να φύγει τρέχοντας από την αίθουσα κλαίγοντας. «Έκλαιγε με λυγμούς», δήλωσε ο Μάρνοκ.

«Η Βικτόρια είναι δίπλα στη σκηνή, ανεβαίνει πάνω, και φυσικά εκείνη τη στιγμή ο Μπρούκλιν είναι κυριολεκτικά συντετριμμένος, γιατί νόμιζε ότι θα έκανε τον πρώτο του χορό με τη γυναίκα του.

Έπειτα η Νίκολα φεύγει από την αίθουσα κλαίγοντας με λυγμούς. Ο Μπρούκλιν μένει εκεί πάνω στη σκηνή. Και μετά κάνουν αυτόν τον χορό και ο Μαρκ Άντονι λέει: "Βάλε τα χέρια σου στους γοφούς της μητέρας σου". Ήταν κάτι λατινοαμερικάνικο. Όλη η κατάσταση ήταν πολύ άβολη για όλους όσοι βρίσκονταν εκεί», ανέφερε ο Μάρνοκ.

Brooklyn Beckham’s wedding DJ Fat Tony says the “inappropriate” dance moment involved Marc Anthony urging Brooklyn to place his hands on Victoria Beckham’s hips on stage, a Latin dance move that left Nicola Peltz in tears and guests stunned. #BrooklynBeckham pic.twitter.com/Y8qsQav56S — BPI News (@BPINewsOrg) January 23, 2026

Ωστόσο, η αφήγησή του διαφέρει από άλλες αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες ο πρώτος χορός του ζευγαριού είχε ήδη πραγματοποιηθεί νωρίτερα, πριν ξεκινήσει η εμφάνιση του Άντονι.

Η British Vogue, που παρευρέθηκε στον γάμο, ανέφερε ότι ο Άντονι εμφανίστηκε στις 11 το βράδυ και ότι ήταν ο ίδιος ο Μπρούκλιν που «κάλεσε τη μητέρα του στη σκηνή για να χορέψουν».

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν απαντήσει στην ανάρτηση του Μπρούκλιν ούτε έχουν δώσει τη δική τους εκδοχή. Ο Μάρνοκ είπε ότι έχει υπάρξει DJ «σε πάρα πολλά πάρτι των Μπέκαμ στο παρελθόν» και ότι πρόκειται για μια «δεμένη οικογένεια» που «αγαπά να χορεύει».

Το αν ο χορός ήταν «ακατάλληλος» εξαρτάται από το πώς το βίωσε ο Μπρούκλιν, πρόσθεσε.

«Όλα εξαρτώνται από το πώς αισθάνεται ο Μπρούκλιν. Αν εκείνος ένιωσε ότι ήταν ακατάλληλο και άβολο, τότε ήταν ακατάλληλο και άβολο».

Το brunch της επόμενης ημέρας ήταν «το πιο άβολο κομμάτι απ’ όλα», επειδή «όλα όσα συνέβησαν το βράδυ του γάμου συζητήθηκαν ανάμεσα στους καλεσμένους το επόμενο πρωί», είπε ο DJ.

Πρόσθεσε ότι οι νεόνυμφοι έφυγαν «συντετριμμένοι», αλλά ότι ο χορός «είναι ένα πολύ μικρό μέρος ενός μεγαλύτερου προβλήματος» για την οικογένεια που βρίσκεται σε σύγκρουση.

Είναι «λυπηρό» το ότι πολλοί επικεντρώθηκαν μόνο σε αυτό το σημείο της δήλωσης του Μπρούκλιν, είπε ο Μάρνοκ.

Με πληροφορίες από BBC