Ο Λάιονελ Ρίτσι είναι κατά των πλαστικών επεμβάσεων και εξηγεί τι κάνει και δείχνει τόσο νέος

Ο Λάιονελ Ρίτσι εκφράζει τις αντιθέσεις του για τις πλαστικές επεμβάσεις στον απόηχο της συζήτησης για την εμφάνισή του στη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Ο 73χρονος τραγουδιστής, Λάιονελ Ρίτσι, που εντυπωσίασε για το πόσο νέος δείχνει, τάχθηκε κατά των πλαστικών επεμβάσεων, σε συνέντευξή του στη Dail Mail, δηλώνοντας ότι «σε "κλειδώνουν" στη νεανικότητα που επιθυμείς και μετά δεν μπορείς να μεγαλώσεις φυσικά. Δεν μπορεί να γίνει επαναφορά (του προσώπου σου) και αυτό είναι λάθος».

Ένας άλλος λόγος αποφυγής των πλαστικών επεμβάσεων, σύμφωνα με τον Λάιονελ Ρίτσι, είναι ότι «μετά ο Θεός δεν μπορεί να σε αναγνωρίσει, οπότε θέλω να είμαι σίγουρος ότι με ξέρει».

Και πώς κρατιέται νέος ο 73χρονος τραγουδιστής; Ο ίδιος εξηγεί ότι σημαντικό ρόλο παίζουν ο άφθονος ύπνος, το πολύ νερό και η διαρκής επαφή με την μακροχρόνια αγάπη του, το μοντέλ,ο Λίζα Παρίτζι.

«Νερό, ύπνος, ιδρώτας και όχι πολύ κόκκινο κρέας», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ξέρω ότι είναι πραγματικά βαρετό. Το σεξ βοηθά επίσης και κάνει καλό και στην καρδιά» συμπλήρωσε.

Υπήρχαν, πάντως, αρκετοί στο Twitter που αναρωτήθηκαν κατά τη διάρκεια στέψης του βασιλιά Καρόλου, αν πράγματι ο Λάιονελ Ρίτσι «πείραξε» το πρόσωπό του είτε με πλαστική επέμβαση είτε με μπότοξ.

How is Lionel Richie 73, he looks so young 😳